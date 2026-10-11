Проверьте пульты и игрушки: когда обычные батарейки могут испортить технику и вызвать пожар
Обычные батарейки могут испортить дорогую технику и даже стать причиной пожара. Особенно опасны пульты, игрушки и другие приборы, которыми пользуются лишь время от времени. Эксперты объяснили, как избежать неприятных сюрпризов.
Батарейки в редко используемых домашних приборах следует проверять как минимум пару раз в год, а из устройств, которые долго не используются, их лучше вынимать, поскольку со временем элементы питания могут протечь и повредить технику, предупреждает руководитель отдела по работе с частными клиентами охранной фирмы G4S Тармо Пярьяла.
По словам экспертов, утечка из обычной батарейки в большинстве случаев не создает прямой угрозы возгорания, но может повредить устройство. Кроме того, в некоторых случаях неисправная батарейка способна вызвать сбой в электронике.
"Протекшая батарейка может повредить контакты и электронику прибора. Если элемент питания поврежден или происходит короткое замыкание, он может нагреться и в редких случаях даже привести к возгоранию", — говорят специалисты.
Протечь могут даже обычные батарейки типа АА и ААА, если они надолго оставлены в устройстве, их срок годности истек или они хранятся в неподходящих условиях. Риск повышают, в частности, влажность и экстремально высокие или низкие температуры. На утечку могут указывать белесый или сероватый налет в батарейном отсеке, коррозия, влага, повреждения на поверхности элемента питания или его вздутие. При появлении таких признаков использовать батарейку нельзя.
Батарейки в редко используемых устройствах рекомендуется проверять как минимум дважды в год — например, во время генеральной уборки или подготовки к новому сезону. Особого внимания требуют приборы, отвечающие за безопасность и доступ: пульты от ворот и гаража, дополнительные компоненты охранных систем, а также фонарики из аварийного комплекта. Если прибор не используется в течение нескольких месяцев или дольше, рекомендуется вынуть из него батарейки и хранить их в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Это поможет предотвратить утечку и повреждение самого устройства.
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Если батарейка протекла, вздулась или повреждена, не прикасайтесь к элементу питания голыми руками и не пытайтесь извлечь его силой. Избегайте попадания вытекшего вещества на кожу и в глаза. Саму батарейку нельзя сжимать или сгибать. Если вытекшее вещество попало на кожу, его необходимо смыть большим количеством воды. При попадании в глаза следует немедленно промыть их и, при необходимости, обратиться к врачу.
Старые или протекшие батарейки необходимо сдавать в специальные пункты сбора. Попадая на свалку вместе с бытовым мусором, они выделяют тяжелые металлы и химикаты, которые просачиваются в почву и грунтовые воды. Это приводит к загрязнению источников питьевой воды и наносит вред почвенной биоте и водным организмам.