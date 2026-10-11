Проверьте пульты и игрушки: когда обычные батарейки могут испортить технику и вызвать пожар

Батарейки в редко используемых устройствах рекомендуется проверять как минимум дважды в год — например, во время генеральной уборки или подготовки к новому сезону. Особого внимания требуют приборы, отвечающие за безопасность и доступ: пульты от ворот и гаража, дополнительные компоненты охранных систем, а также фонарики из аварийного комплекта. Если прибор не используется в течение нескольких месяцев или дольше, рекомендуется вынуть из него батарейки и хранить их в сухом, прохладном и недоступном для детей месте. Это поможет предотвратить утечку и повреждение самого устройства.