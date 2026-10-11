Можно ли публиковать фотографии детей в соцсетях без согласия родителей? Важное разъяснение инспекции

Если учреждение решило использовать согласие в качестве правового основания, оно должно быть добровольным, конкретным, осознанным и однозначным. При этом GDPR не требует, чтобы согласие обязательно давалось в письменной форме. Его можно получить и другим способом, однако учреждение должно иметь возможность доказать, что согласие действительно было предоставлено и на какую именно обработку данных оно распространялось.