Можно ли публиковать фотографии детей в соцсетях без согласия родителей? Важное разъяснение инспекции
Школы и детские сады в Латвии не всегда обязаны спрашивать разрешение родителей, прежде чем публиковать фотографии детей в интернете. Однако многое зависит от того, можно ли узнать ребенка на снимке, зачем учреждение размещает фото и на каком основании обрабатывает персональные данные.
Фотография, на которой можно узнать ребенка, считается персональными данными. Поэтому ее публикация на сайте школы или детского сада либо в социальных сетях является обработкой персональных данных. Об этом сообщают в Государственной инспекции данных Латвии (DVI).
При этом не каждый снимок с детьми подпадает под действие Общего регламента по защите данных (GDPR). Если ребенок неузнаваем - например, снят со спины, издалека или в общей группе так, что невозможно определить, кто именно изображен, - публикация фотографии не считается обработкой персональных данных этого ребенка.
В инспекции поясняют: даже если родитель узнает своего ребенка по синей куртке и коричневым брюкам, это еще не означает, что его смогут опознать другие люди.
Но даже если лицо ребенка или другие особенности позволяют его идентифицировать, это еще не значит, что школа или кружок обязательно должны получить согласие родителей перед публикацией снимка.
Когда разрешение родителей не обязательно?
Согласие - лишь одно из предусмотренных GDPR правовых оснований для обработки персональных данных. Прежде всего учреждение должно определить, для чего фотографирует детей и публикует снимки, а затем выбрать соответствующее правовое основание.
Например, школа может рассказывать общественности о своей работе, проведенных мероприятиях или учебном процессе. В зависимости от обстоятельств и статуса учреждения публикация фотографий может быть обоснована не только согласием родителей, но и общественным интересом либо законными интересами учреждения.
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В качестве примера инспекция приводит освещение публичных мероприятий или публикацию материалов, позволяющих показать, как используются средства муниципального бюджета.
Однако даже при наличии правового основания учреждение должно оценить, действительно ли для достижения цели необходимо размещать фотографии, на которых отчетливо видны лица детей.
Кроме того, родители должны быть проинформированы об обработке данных. Им необходимо объяснить, с какой целью детей фотографируют, где могут появиться снимки и на каком правовом основании их публикуют.
Что важно знать о согласии родителей?
Если учреждение решило использовать согласие в качестве правового основания, оно должно быть добровольным, конкретным, осознанным и однозначным. При этом GDPR не требует, чтобы согласие обязательно давалось в письменной форме. Его можно получить и другим способом, однако учреждение должно иметь возможность доказать, что согласие действительно было предоставлено и на какую именно обработку данных оно распространялось.
Поэтому инспекция рекомендует учреждениям выбирать такой способ получения согласия, который позволит подтвердить его наличие в случае возникновения спора.
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Если обработка данных основана на согласии, родители имеют право отозвать его в любое время.
Что делать, если фотографию ребенка опубликовали без разрешения?
Сам по себе факт публикации фотографии без согласия родителей еще не означает, что учреждение нарушило правила защиты персональных данных. Возможно, у него было другое законное основание для размещения снимка.
В такой ситуации инспекция советует родителям сначала обратиться непосредственно в школу, детский сад или другое образовательное учреждение и выяснить, с какой целью была опубликована фотография и на каком правовом основании это сделали.
Родители также могут возразить против дальнейшей публикации снимка или попросить удалить его. Учреждение обязано рассмотреть такое обращение с учетом конкретных обстоятельств и правового основания, на котором оно обрабатывает данные.