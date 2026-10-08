Буря уже приближается к Латвии: как подготовиться к возможному отключению электричества
Первая серьезная осенняя буря уже на пути к Латвии, а вместе с сильным ветром возможны отключения электричества. Телефон, фонарик и пауэрбанк помогут пережить несколько часов без света, но есть еще несколько важных мер, о которых стоит позаботиться заранее.
Синоптики предупреждают, что в эту пятницу, 9 октября, Латвию накроет первая серьезная осенняя буря , которая принесет сильные порывы ветра. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), утром ветер усилится до 16–21 м/с, а во второй половине дня и вечером на побережье возможны порывы 25–28 м/с.
Для Риги ситуация тоже будет ветреной, но максимальные порывы здесь, вероятно, будут слабее, чем непосредственно на побережье. Ожидаются дождь и резкое похолодание - примерно до 10–13 °C днем.
В такую погоду нужно быть готовыми не только к падающим веткам и затрудненному передвижению, но и к возможным перебоям с электричеством.
Даже отключение электричества всего на несколько часов может доставить немало неудобств - перестанет работать домашний интернет, невозможно будет зарядить устройства, а с наступлением темноты придется искать источник света. Поэтому еще до начала шторма стоит сделать несколько простых вещей, которые помогут подготовиться к возможному отключению.
1. Зарядите телефон и пауэрбанк
Если синоптики предупреждают о сильной непогоде, не стоит ждать. Заранее полностью зарядите телефон и другие необходимые в повседневной жизни устройства. Если у вас есть внешний аккумулятор, или пауэрбанк, убедитесь, что он также полностью заряжен.
Читайте продолжение после рекламы
Во время отключения электричества телефон становится главным средством связи и получения информации, поэтому заряд батареи стоит экономить. Уменьшите яркость экрана, включите режим энергосбережения и отключите функции, которые в данный момент не нужны.
Полностью заряженный пауэрбанк позволит пользоваться телефоном даже в том случае, если электричество не восстановится несколько часов или даже дней, как это произошло в августе.
2. Сохраните важную информацию без доступа к интернету
В повседневной жизни мы привыкли, что практически любую необходимую информацию можно найти за несколько кликов. Однако при длительном отключении электричества могут возникнуть перебои и с интернетом, и с мобильной связью.
Поэтому важную информацию, которая может понадобиться в чрезвычайной ситуации, стоит сохранить таким образом, чтобы получить к ней доступ без интернета.
Например, в телефоне можно заранее сохранить важные номера телефонов, необходимые документы или их копии и другие важные сведения. Если во время бури предстоит отправиться в дорогу, пригодится также заранее загруженная карта, которой можно будет пользоваться без интернета.
Читайте продолжение после рекламы
3. Заранее найдите фонарик
Если электричество пропадет вечером, одной из первых проблем станет освещение. Фонарик телефона может стать хорошим источником света, однако долго использовать его не стоит. Это будет напрасно расходовать заряд телефона, который при отключении электричества гораздо важнее сохранить для связи и получения информации.
Если получено предупреждение о сильном шторме, заранее найдите фонарик и проверьте, работает ли он. Хорошим источником света также могут стать свечи. Кроме того, пригодится небольшая перезаряжаемая LED-лампа, которая способна несколько часов освещать помещение.
4. Подготовьте телефон как резервный источник интернета
При отключении электричества перестает работать электроника, в том числе роутер. Поэтому домашний интернет также становится недоступен.
Если мобильная сеть продолжает работать, телефон можно использовать как временный источник интернета, включив функцию мобильной точки доступа, или hotspot, и подключив к ней компьютер или другое устройство. Если раньше вы этой функцией не пользовались, еще до шторма стоит разобраться, как ее включить.
Читайте продолжение после рекламы
При этом следует учитывать, что во время масштабного или продолжительного отключения электричества мобильная связь и интернет также могут работать с перебоями. Кроме того, функция hotspot очень быстро расходует заряд телефона, поэтому использовать ее при отключении электричества рекомендуется только при реальной необходимости.
5. Отключите чувствительную электронику от розеток
Если электричество пропало, компьютер, телевизор, игровую консоль и другие чувствительные, мощные или дорогие электроприборы рекомендуется отключить от розеток.
При восстановлении электроснабжения в сети могут возникнуть кратковременные скачки напряжения, которые в отдельных случаях способны повредить электронику.
Когда электричество вернется, не спешите сразу подключать все устройства обратно. Сначала убедитесь, что электроснабжение стабильно, а затем подключайте приборы постепенно.
6. Используйте UPS для компьютера и роутера
Если дома есть стационарный компьютер или важно сохранить интернет-соединение, полезным устройством может стать источник бесперебойного питания, или UPS.
Читайте продолжение после рекламы
В нем установлен аккумулятор, который при отключении электричества автоматически продолжает подавать питание на подключенные устройства.
Для компьютера UPS прежде всего дает время сохранить начатую работу и безопасно выключить устройство, а не продолжать работать часами. Роутер потребляет значительно меньше энергии, поэтому UPS способен поддерживать его работу дольше.
Однако и в этом случае интернет будет доступен только в том случае, если отключение электричества не повлияло на инфраструктуру самого интернет-провайдера.
7. Проверьте информацию о повреждениях электросети
Если электричество пропало, сначала проверьте, не возникла ли проблема только в вашем доме, например, не сработали ли автоматические выключатели.
Если электричества нет также у соседей или в ближайших домах, информацию о повреждениях электросети можно проверить на цифровой карте отключений Sadales tīkls.
Читайте продолжение после рекламы
На карте отображаются зарегистрированные повреждения электросети и информация о восстановлении электроснабжения. Если повреждение на карте не указано и информация об отключении не поступала, о нем можно сообщить Sadales tīkls.
Если во время шторма вы заметили оборванный провод электролинии, дерево, упавшее на линию, или другое повреждение электросети, ни в коем случае нельзя приближаться к нему. Об опасной ситуации необходимо сообщить ответственным службам, а при угрозе жизни или здоровью следует звонить по единому номеру экстренной помощи 112.