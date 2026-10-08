Буря уже приближается к Латвии: как подготовиться к возможному отключению электричества

Если мобильная сеть продолжает работать, телефон можно использовать как временный источник интернета, включив функцию мобильной точки доступа, или hotspot, и подключив к ней компьютер или другое устройство. Если раньше вы этой функцией не пользовались, еще до шторма стоит разобраться, как ее включить.