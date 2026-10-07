"Сколько сейчас зарабатываете?" 5 "запретных" вопросов на собеседовании и что делать, если вы их слышите

При этом соискатель имеет право получить информацию о первоначальной зарплате или ее диапазоне для предлагаемой должности - например, 1500-1800 евро брутто в месяц. Это означает, что кандидат должен иметь возможность еще до собеседования узнать, на какую оплату он может рассчитывать. Работодатель может указать эту информацию в объявлении о вакансии или предоставить ее до собеседования.