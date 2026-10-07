"Сколько сейчас зарабатываете?" 5 "запретных" вопросов на собеседовании и что делать, если вы их слышите
На собеседовании работодатель оценивает навыки и профессиональный опыт кандидата, однако иногда разговор заходит и о темах, которые не имеют отношения к будущей работе. Хотя отказ отвечать на такой вопрос может казаться соискателю рискованным, у работодателя также есть определенные границы.
Собеседование дает работодателю возможность выяснить, соответствуют ли навыки, опыт и профессиональные знания кандидата конкретной должности. Однако желание лучше узнать соискателя не дает работодателю права спрашивать обо всем - существуют вопросы, которые запрещено задавать законом и на которые кандидат не обязан отвечать.
Они могут касаться, например, беременности, семейного положения, религиозных убеждений, а также принадлежности к политической партии или профсоюзу. Такие вопросы могут поставить кандидата в неудобное положение, особенно если он опасается, что отказ отвечать повлияет на его шансы получить работу.
Поэтому перед собеседованием стоит знать не только то, как рассказать о своем опыте, но и как действовать, если разговор неожиданно переходит на тему, не связанную с должностью.
"Сколько вы сейчас зарабатываете?"
Для многих соискателей неудобным является вопрос о зарплате. На собеседовании работодатель может спросить, какую зарплату кандидат хотел бы получать за выполняемую работу. В то же время директива Европейского союза о прозрачности оплаты труда предусматривает, что работодатель не вправе спрашивать о зарплате кандидата на нынешнем или предыдущем месте работы.
При этом соискатель имеет право получить информацию о первоначальной зарплате или ее диапазоне для предлагаемой должности - например, 1500-1800 евро брутто в месяц. Это означает, что кандидат должен иметь возможность еще до собеседования узнать, на какую оплату он может рассчитывать. Работодатель может указать эту информацию в объявлении о вакансии или предоставить ее до собеседования.
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"Планируете беременность или пополнение в семье?"
Часть вторая статьи 33 Закона о труде Латвии предусматривает, что на собеседовании недопустимы вопросы, которые не связаны с выполнением предполагаемой работы или соответствием кандидата конкретной должности, а также вопросы, которые прямо или косвенно носят дискриминационный характер.
В законе отдельно выделены вопросы о беременности, семейном и брачном положении. Это означает, что работодатель не должен спрашивать кандидата, состоит ли он в браке, есть ли у него дети и планирует ли он пополнение в семье. На собеседовании должны оцениваться профессиональные знания, опыт и навыки кандидата.
В то же время работодатель может выяснять связанные с работой обстоятельства, например, способен ли кандидат работать в установленное время или ездить в командировки, если это необходимо для выполнения должностных обязанностей.
Законодательство ЕС также запрещает дискриминацию по признаку пола при подборе персонала. Неблагоприятное отношение к женщине из-за беременности или материнства считается прямой дискриминацией по признаку пола. Поэтому беременность не может быть причиной отказа женщине в приеме на работу.
"Сколько вам лет?"
Закон о труде также запрещает дискриминацию по возрасту, поэтому кандидатам нельзя задавать вопрос о возрасте без соответствующих оснований.
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Исключение составляют случаи, когда согласно закону человек определенного возраста не может выполнять конкретную работу. Таким образом, работодатель вправе выяснить возраст кандидата только в том случае, если это существенно для выполнения обязанностей на соответствующей должности.
Например, в полиции, Государственной пограничной охране, Государственной пожарно-спасательной службе и Службе мест заключения должностных лиц со специальными служебными званиями могут принимать на службу с 18 лет. Закон также устанавливает максимальный возраст пребывания на службе и возможные исключения.
При этом эти требования автоматически не распространяются на всех работников перечисленных учреждений. В свою очередь, на военной службе требования к возрасту различаются в зависимости от воинского звания и конкретной образовательной программы.
Возраст также имеет значение при трудоустройстве детей и подростков. С 13 лет с письменного согласия одного из родителей или опекуна в свободное от учебы время разрешается выполнять определенные легкие работы, которые не вредят здоровью, безопасности и развитию ребенка и не мешают учебе. Для несовершеннолетних также предусмотрены особые требования по безопасности и ограничения в сфере трудоустройства.
"Вы состоите в какой-нибудь партии или профсоюзе?"
Пункт 5 части второй статьи 33 Закона о труде запрещает задавать вопросы о принадлежности кандидата к политической партии, профсоюзу работников или другой общественной организации.
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На собеседовании работодатель должен оценивать профессиональную пригодность кандидата, его знания, навыки и опыт. Такой вопрос может создать у кандидата ощущение, что его шансы получить работу будут зависеть от политических взглядов или членства в профсоюзе.
Если подобный вопрос все же прозвучал, соискатель может указать, что он касается его частной жизни, и предложить продолжить разговор о должностных обязанностях и квалификации. Например: "Я предпочел бы рассказать о своем профессиональном опыте и о том, какой вклад могу внести в эту должность".
"Какие иностранные языки вы знаете?"
Работодатель вправе спрашивать кандидата о знании иностранных языков, если они действительно необходимы для выполнения конкретных должностных обязанностей.
Например, требование знания английского языка может быть обоснованным, если работнику регулярно приходится общаться с иностранными клиентами, готовить документы на английском языке или сотрудничать с коллегами из других стран.
В таком случае на собеседовании можно выяснить уровень владения языком и проверить его с помощью задания, соответствующего будущим обязанностям.
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Статья 32 Закона о труде предусматривает, что требование знания конкретного иностранного языка должно быть обоснованно необходимым, а обоснование этой необходимости должно указываться также в объявлении о вакансии.
В то же время работодатель не вправе спрашивать о знании иностранных языков, если это не имеет существенного значения для предполагаемой работы - такое положение содержится в пункте 7 части второй статьи 33 Закона о труде.
Кроме того, закон предусматривает, что при работе, связанной с производством товаров, оказанием услуг или другой деятельностью на внутреннем рынке Латвии, знание иностранного языка обычно не считается обоснованно необходимым.
Исключение возможно, если знание языка является объективным и обоснованным условием для выполнения конкретной работы, например когда обязанности связаны с иностранными государствами.
Поэтому одного общего желания работодателя, чтобы сотрудник знал несколько языков, недостаточно - требование должно быть связано с реальными обязанностями по конкретной должности.
Что делать, если на собеседовании прозвучал "запрещенный вопрос"?
Если на собеседовании прозвучал один из "запрещенных вопросов", кандидат может отказаться отвечать и вернуть разговор к своим профессиональным навыкам. Например, можно спросить: "Как этот вопрос связан с должностными обязанностями?" или сказать: "Этот вопрос касается моей частной жизни. Я хотел бы сосредоточиться на вопросах, связанных с моим профессиональным опытом".
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Если кандидат хочет сообщить о ситуации, после собеседования стоит записать заданные вопросы, дату и имя интервьюера, а также сохранить объявление о вакансии и переписку. О нарушении трудового законодательства можно сообщить в Государственную инспекцию труда, а в случае возможной дискриминации - также обратиться к омбудсмену.
Если из-за дискриминации кандидату отказали в приеме на работу, статья 34 Закона о труде предусматривает право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня получения отказа.
Сам по себе неуместный вопрос еще автоматически не доказывает, что отказ был связан с дискриминацией, однако он может иметь значение при оценке всей ситуации.