Специалисты описали незавидную судьбу латвийского пенсионера, проживающего в съемном жилье
Как проживание в арендованном жилье влияет на финансовое благополучие в старости по сравнению с проживанием в собственной недвижимости? Ответить на этот вопрос решили эксперты банка Citadele.
Вопрос о том, арендовать или покупать жилье, работающему человеку часто кажется вопросом образа жизни или личных предпочтений. Однако ситуация существенно меняется после выхода на пенсию, когда регулярные доходы от работы сменяются пенсией. В прошлом году средняя зарплата после уплаты налогов в Латвии составляла 1346 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости – около 615 евро.
Чтобы наглядно показать разницу, эксперты решили сравнить двух пенсионеров с одинаковыми доходами. Оба получают пенсию в размере 615 евро в месяц. Первый живет в арендованной квартире и ежемесячно платит за аренду около 250 евро. Еще примерно 120 евро уходит на коммунальные платежи, поэтому после оплаты жилья на повседневные нужды у него остается около 245 евро. Второй пенсионер живет в собственном жилье, ипотечный кредит за которое к моменту выхода на пенсию полностью погашен. Хотя ему также приходится платить около 120 евро за коммунальные услуги и еще примерно 40 евро в месяц выделять на содержание и страхование жилья, после всех расходов на жилье в его распоряжении остается около 455 евро в месяц.
Эксперты подчеркивают, что эти расчеты носят иллюстративный характер, а реальные расходы могут различаться в зависимости от местонахождения и состояния жилья. Однако соотношение очевидно: у пенсионера, живущего в арендованном жилье, после оплаты расходов на жилье остается значительно меньше средств, чем у владельца собственной недвижимости. В таком сценарии разница достигает примерно 2500 евро в год, а за 20 лет может приблизиться к 50 000 евро. Это сумма, которую арендатор платит за возможность жить в недвижимости, принадлежащей другому человеку.
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"У ипотечного кредита есть одно существенное преимущество, о котором стоит задуматься – у него есть дата окончания. У аренды такой даты нет. Если срок кредита спланирован так, чтобы последний платеж был сделан еще до достижения пенсионного возраста, то в момент, когда доходы сокращаются, уменьшаются и расходы на жилье", – отмечают специалисты.
Они также указывают, что владение собственной недвижимостью также связано с рядом расходов. Например, необходимо учитывать налог на недвижимость, ремонт, замену системы отопления и взносы в накопительный фонд дома. На практике можно исходить из того, что на содержание недвижимости следует ежегодно откладывать около 1% стоимости жилья.
Кроме того, для получения кредита необходимы стабильные доходы, первоначальный взнос и дисциплина при погашении обязательств.