Специалисты описали незавидную судьбу латвийского пенсионера, проживающего в съемном жилье

Чтобы наглядно показать разницу, эксперты решили сравнить двух пенсионеров с одинаковыми доходами. Оба получают пенсию в размере 615 евро в месяц. Первый живет в арендованной квартире и ежемесячно платит за аренду около 250 евро. Еще примерно 120 евро уходит на коммунальные платежи, поэтому после оплаты жилья на повседневные нужды у него остается около 245 евро. Второй пенсионер живет в собственном жилье, ипотечный кредит за которое к моменту выхода на пенсию полностью погашен. Хотя ему также приходится платить около 120 евро за коммунальные услуги и еще примерно 40 евро в месяц выделять на содержание и страхование жилья, после всех расходов на жилье в его распоряжении остается около 455 евро в месяц.