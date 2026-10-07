Жителей Латвии предупредили о процедуре, которую они должны провести в своих домах до 1 ноября
Страховая компания ERGO напоминает о том, что до 1 ноября необходимо очистить дымовые трубы и дымоходы, однако одной чистки недостаточно: при неправильной эксплуатации отопительных приборов сажа и смола могут скопиться в дымоходе всего за месяц или два.
Надо поспешить
Правила пожарной безопасности предусматривают, что дымоходы отопительных приборов и установок, работающих на твердом и жидком топливе, необходимо очистить до 1 ноября, до начала отопительного сезона. Дымоходы отопительных приборов и установок длительного горения на твердом топливе нужно дополнительно чистить и в течение отопительного сезона – с 1 ноября по 1 марта.
«Наш опыт показывает, что люди часто начинают думать о чистке дымохода только тогда, когда уже возникает какая-то проблема. Но дымоход нужно чистить регулярно, а не только после ухудшения его работы. Это особенно важно для отопительных приборов, в которых используют твердое топливо», – отмечает мастер-трубочист Марис Бамбис.
По его словам, лучшее время для чистки дымохода – весна, сразу после окончания отопительного сезона. «Тогда до следующего отопительного сезона остается достаточно времени, чтобы привести в порядок дымоход и отопительный прибор. Осенью же многие одновременно вспоминают об обслуживании дымоходов, поэтому специалиста можно ждать дольше».
Дымоход может засориться за пару месяцев
По словам эксперта, невозможно точно определить, как быстро в дымоходе скопятся сажа и смола. Это во многом зависит от отопительного прибора и топлива, но прежде всего – от того, как эксплуатируют оборудование.
«Отложения в дымоходе могут скопиться и за месяц или два. Очень многое зависит от того, правильно ли эксплуатируют отопительный прибор. Если топить влажными дровами или перекрывать подачу воздуха к отопительной установке, горение будет неполным, а в дымоходе гораздо быстрее накопятся сажа, смола и креозот», – поясняет М. Бамбис.
Мастер подчеркивает, что для любого процесса горения необходимо достаточное количество кислорода. Если подачу воздуха необоснованно ограничивать, горение становится неполным и увеличивается количество веществ, попадающих в дымоход. Именно эти отложения могут стать причиной пожара.
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