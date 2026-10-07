Жителей Латвии предупредили о процедуре, которую они должны провести в своих домах до 1 ноября

«Наш опыт показывает, что люди часто начинают думать о чистке дымохода только тогда, когда уже возникает какая-то проблема. Но дымоход нужно чистить регулярно, а не только после ухудшения его работы. Это особенно важно для отопительных приборов, в которых используют твердое топливо», – отмечает мастер-трубочист Марис Бамбис.