Дело не в зарплате: жителям Латвии рассказали, кто из них финансово самодостаточен

Это позитивное изменение: мы постепенно переходим от подхода "трать и наслаждайся" к привычке "создавай резерв". Однако рост вкладов и большая осторожность еще не означают, что домохозяйства финансово устойчивы. Уровень сбережений домохозяйств в Латвии составляет 4,9%, в Эстонии – 7,3%, а в Литве – 7,6%, тогда как средний показатель по еврозоне достигает 14,4%. При таких небольших резервах неожиданное снижение доходов или крупные незапланированные расходы могут быстро стать для части общества серьезной финансовой проблемой.