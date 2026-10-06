Дело не в зарплате: жителям Латвии рассказали, кто из них финансово самодостаточен
Уровень сбережений домохозяйств показывает, что странам Балтии еще есть куда расти: во всех трех государствах он по-прежнему значительно ниже среднего показателя по еврозоне. Об этом в своем комментарии пишет руководитель правления банка Citadele Рута Эжерскене.
Мы умеем приспосабливаться, но это еще не все
Опыт последних лет изменил наше отношение к деньгам. Это видно по росту вкладов: за год вклады домохозяйств Литвы увеличились почти на 19%, а Латвии – на 8,6%. Люди хотят, чтобы деньги были доступны в качестве финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.
Это позитивное изменение: мы постепенно переходим от подхода "трать и наслаждайся" к привычке "создавай резерв". Однако рост вкладов и большая осторожность еще не означают, что домохозяйства финансово устойчивы. Уровень сбережений домохозяйств в Латвии составляет 4,9%, в Эстонии – 7,3%, а в Литве – 7,6%, тогда как средний показатель по еврозоне достигает 14,4%. При таких небольших резервах неожиданное снижение доходов или крупные незапланированные расходы могут быстро стать для части общества серьезной финансовой проблемой.
Большая зарплата не означает большей защищенности
Сам по себе уровень доходов мало говорит о финансовой защищенности. Человек с высоким доходом, но также с крупными кредитными обязательствами, большими ежемесячными расходами и без финансового резерва может быть уязвимее того, кто зарабатывает меньше, но ведет четкий бюджет и имеет сбережения.
Финансово устойчивое домохозяйство отличают три фактора: способность несколько месяцев покрывать основные расходы без новых долгов, диверсифицированные сбережения и возможность скорректировать расходы или доходы, не прибегая к дорогим займам и не продавая активы в неблагоприятный момент.
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Проще говоря, один из важнейших признаков финансовой устойчивости – спокойствие: тогда неожиданные расходы становятся небольшим неудобством, а не чрезвычайной ситуацией.
Расходы важнее зарплаты
Рекомендация создать финансовый резерв в размере расходов за три-шесть месяцев по-прежнему актуальна, однако необходимая сумма зависит от расходов домохозяйства и стабильности доходов. Семье с двумя стабильными источниками дохода может хватить резерва, покрывающего расходы примерно за три месяца. Домохозяйству с одним или нестабильным источником дохода безопаснее стремиться к резерву на шесть месяцев или больше.
Поэтому важнее не количество накопленных месячных зарплат, а то, сколько месяцев можно будет покрывать обязательные расходы, если доходы внезапно снизятся.