Котлеты получаются слишком плотными? Причина может быть в одной привычке при подготовке фарша
Мясо хорошее, рецепт знакомый, а котлеты снова получились слишком плотными. Причина может скрываться в привычке, которую нередко считают обязательной.
Почему лишнее усердие меняет результат
При активном вымешивании, особенно после добавления соли, фарш становится более связанным и липким. Соль способствует переходу части мышечных белков в раствор, а перемешивание помогает сформировать из них связующую массу. При нагревании эта структура закрепляется, придавая мясу более выраженную упругость.
Это не означает, что соль портит котлеты. Она влияет не только на вкус, но и на структуру и удержание влаги. Поэтому плотная котлета не обязательно сухая: нежность и сочность - разные свойства, хотя за столом их часто воспринимают вместе.
Отбивать фарш нужно не всегда
Долгое вымешивание полезно там, где требуется связная, упругая масса, например при приготовлении колбас. Но если хочется домашних котлет с более рыхлой серединой, превращать фарш в однородную липкую пасту необязательно. Отбивание тоже уплотняет массу, поэтому выполнять его просто по привычке не стоит.
При этом универсального запрета нет: одним нравится нежная, легко разделяющаяся вилкой котлета, другим - более плотная. Важно выбирать способ подготовки под желаемую текстуру, а не считать, что чем дольше месить, тем лучше.
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Что изменить в привычном рецепте
Попробуйте сначала отдельно соединить лук, специи и остальные добавки, предусмотренные вашим рецептом, а затем вмешать их в холодный фарш. Так проще распределить ингредиенты, не разминая мясо лишний раз. Перемешивайте до равномерного распределения добавок и достаточной связности: котлета должна держать форму, но добиваться гладкости колбасного фарша не нужно.
Формуйте котлеты влажными руками, без сильного сдавливания. Для наглядного сравнения можно разделить одну порцию фарша пополам: первую подготовить привычным способом, вторую перемешать умеренно. При одинаковом размере и способе приготовления будет проще понять, какая текстура нравится именно вам.