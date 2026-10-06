Больничный не всегда спасает от увольнения - что нужно знать работникам в Латвии
Уведомление об увольнении во время болезни может стать неприятной неожиданностью. В Латвии закон защищает работников на больничном, но есть ситуации, когда трудовые отношения могут закончиться еще до выздоровления.
Сокращение штата во время больничного
По общему правилу работодатель не вправе вручать уведомление о расторжении трудового договора во время временной нетрудоспособности работника. Даже сокращение штата не отменяет этот запрет. Однако защита не абсолютна: исключения предусмотрены при длительной нетрудоспособности и ликвидации самого работодателя - юридического лица или товарищества. Закрытие отдела или сокращение конкретной должности не равнозначны ликвидации работодателя.
Когда длительная болезнь становится основанием для увольнения
Закон позволяет работодателю расторгнуть договор, если человек из-за временной нетрудоспособности не работает более шести месяцев подряд либо в общей сложности один год за трехлетний период, если больничные идут с перерывами. При этом смена диагноза не обязательно начинает отсчет заново: если одна болезнь сразу сменилась другой, нетрудоспособность может оставаться непрерывной. Достижение указанного срока не означает автоматического увольнения. Но работодатель вправе воспользоваться этим основанием.
При увольнении по этому основанию обычный срок предупреждения составляет 10 дней, а для работника с установленной инвалидностью - два месяца. Если трудовой или коллективный договор предусматривает более длительный срок, необходимо соблюдать его.
Для кого действуют дополнительные гарантии
При подсчете длительности нетрудоспособности не учитывают отпуск по беременности и родам, а также периоды нетрудоспособности из-за профессионального заболевания или несчастного случая на работе, связанного с воздействием факторов рабочей среды.
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Кроме того, если нетрудоспособность вызвана производственной травмой или профессиональным заболеванием, увольнение именно по основанию длительной нетрудоспособности запрещено до восстановления трудоспособности или установления инвалидности. Это основание нельзя применять и к беременным, женщинам в течение года после родов, а при грудном вскармливании - в течение всего периода кормления, но не дольше чем до двухлетия ребенка.
Если уведомление получено до болезни
Другая ситуация возникает, когда работодатель уже вручил уведомление, а затем человек заболел. Больничный сам по себе не отменяет документ и не переносит дату увольнения: работник должен потребовать, чтобы время нетрудоспособности не включали в срок предупреждения. Такое требование лучше направить письменно и сохранить подтверждение отправки.
Исключение - увольнение из-за длительной нетрудоспособности. При таком основании больничный не приостанавливает срок предупреждения.
Какие выплаты положены и куда обращаться
При увольнении из-за длительной нетрудоспособности или ликвидации работодателя положено выходное пособие - от одного до четырех средних месячных заработков в зависимости от стажа у этого работодателя. Трудовой или коллективный договор может предусматривать большую сумму. При обычном уходе по собственному желанию или по соглашению сторон закон не обязывает выплачивать выходное пособие, поэтому компенсацию при соглашении нужно оговаривать отдельно.
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Работодатель обязан письменно указать обстоятельства, на которых основано уведомление об увольнении. Если работник считает его незаконным, подать иск о признании уведомления недействительным можно в течение одного месяца со дня его получения. Ждать закрытия больничного для этого не нужно: срок отсчитывается от получения документа, а не от выздоровления.