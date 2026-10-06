Больничный не всегда спасает от увольнения - что нужно знать работникам в Латвии

Кроме того, если нетрудоспособность вызвана производственной травмой или профессиональным заболеванием, увольнение именно по основанию длительной нетрудоспособности запрещено до восстановления трудоспособности или установления инвалидности. Это основание нельзя применять и к беременным, женщинам в течение года после родов, а при грудном вскармливании - в течение всего периода кормления, но не дольше чем до двухлетия ребенка.