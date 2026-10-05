Жителям Латвии рассказали, на кого переучиваться сегодня, чтобы не остаться без работы завтра
В ближайшие годы рынок труда Латвии ждут большие перемены. Согласно среднесрочному прогнозу Министерства экономики до 2030 года, только в энергетике может не хватать почти 3500 специалистов. Чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
По прогнозу Министерства экономики, к 2030 году в энергетике может не хватать 2549 специалистов со средним профессиональным и профессионально-техническим образованием, а также еще 806 специалистов с высшим образованием. Энергетика – одна из отраслей, где развитие технологий, цифровизация, требования к энергоэффективности и переход на возобновляемые источники энергии меняют не только спрос на новых специалистов, но и требования к навыкам тех, кто уже работает в этой сфере.
Однако энергетика – лишь один из примеров более широких перемен на рынке труда. Прогнозы Министерства экономики показывают, что к 2030 году в Латвии может возникнуть нехватка около 45,7 тысячи работников со средним профессиональным образованием, особенно в сферах инженерии и производства. Нехватка высококвалифицированных специалистов в естественных науках, ИКТ и инженерии может составить около 10 тысяч человек.
Эксперт по рынку труда Владислава Маране отмечает, что на конкуренцию за работников все сильнее влияют демографические изменения.
"Важная тенденция, влияющая на рынок труда не только в западном мире, но и, например, в Китае, – старение общества и сокращение численности населения. Каждый работник становится очень ценным, а конкуренция за кадры усиливается не только между предприятиями, но и между странами и регионами", – подчеркивает В. Маране.
"Изменения на рынке труда означают, что все меньше можно полагаться на модель, при которой человек однажды получает образование и работает с этими знаниями всю жизнь. Меняются технологии, содержание профессий и потребности работодателей. Поэтому важна не только конкретная квалификация, но и способность человека понять, какие навыки ему нужно развивать, а также готовность учиться на протяжении всей профессиональной жизни", – говорит директор Департамента образования взрослых Государственного агентства развития образования Элина Пурмале-Баумане.
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Совершенствование навыков не обязательно означает смену профессии или возвращение в учебное заведение на несколько лет. Это может быть освоение конкретных профессиональных или цифровых навыков, повышение квалификации или получение новых знаний, необходимых, чтобы адаптироваться к переменам в своей нынешней профессии.
Чтобы укрепить устойчивость жителей на рынке труда и поддержать освоение новых навыков в любом возрасте, Государственное агентство развития образования реализует проект Mācības nodarbinātajiem ("Обучение занятых") и приглашает подавать заявки на обучение на платформе STARS (www.stars.gov.lv).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что все большему числу жителей Латвии приходится работать после выхода на пенсию.