Жителям Латвии рассказали, на кого переучиваться сегодня, чтобы не остаться без работы завтра

По прогнозу Министерства экономики, к 2030 году в энергетике может не хватать 2549 специалистов со средним профессиональным и профессионально-техническим образованием, а также еще 806 специалистов с высшим образованием. Энергетика – одна из отраслей, где развитие технологий, цифровизация, требования к энергоэффективности и переход на возобновляемые источники энергии меняют не только спрос на новых специалистов, но и требования к навыкам тех, кто уже работает в этой сфере.