Вас признали потерпевшим: кто и как может получить компенсацию от государства?

Чтобы получить государственную компенсацию, необходимо заполнить и подать в Судебную администрацию заявление по установленной форме. К нему нужно приложить справку лица, ведущего уголовный процесс, если на момент подачи заявления окончательное решение по уголовному делу еще не принято. Если уголовный процесс завершен или вступило в силу решение о его прекращении, нужно приложить вступившее в силу решение лица, ведущего процесс. Подать заявление на государственную компенсацию можно в течение трех лет со дня признания лица потерпевшим или со дня, когда оно узнало о фактах, дающих ему право на компенсацию.