Вас признали потерпевшим: кто и как может получить компенсацию от государства?
Чтобы информировать жителей об их правах и о случаях, когда после совершения преступления полагается государственная компенсация, Судебная администрация начинает второй этап информационной кампании "Поддержка, на которую можно рассчитывать".
Кому платят
Право на государственную компенсацию имеет лицо, признанное потерпевшим в уголовном процессе, если в результате преступления наступили последствия, предусмотренные законом "О государственной компенсации потерпевшим": смерть человека, причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений или телесных повреждений средней тяжести, посягательство на нравственность или половую неприкосновенность потерпевшего, признание потерпевшего жертвой торговли людьми либо заражение вирусом иммунодефицита человека, гепатитом B или C.
За первые шесть месяцев этого года поступило 392 заявления о выплате государственной компенсации – немного меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было получено 405 заявлений. За первые шесть месяцев этого года компенсации на общую сумму 1,18 миллиона евро выплатили 302 потерпевшим.
Чаще всего – в 146 случаях – компенсации выплачивались людям, которым были причинены телесные повреждения средней тяжести. За первые шесть месяцев прошлого года было выплачено 147 таких компенсаций. При этом значительно сократилось количество компенсаций за посягательство на нравственность или половую неприкосновенность человека – со 141 до 98. В этом году компенсации также выплатили трем жертвам торговли людьми, в 29 случаях – за причинение тяжких телесных повреждений, а в 26 – в связи со смертью человека.
"В критические моменты люди часто теряются и не знают, как поступить, поэтому важно знать свои права и рассчитывать на поддержку государства. Следует также учитывать, что максимальный размер государственной компенсации для лиц, признанных потерпевшими до 18 мая 2026 года, равен пяти установленным в Латвии минимальным месячным зарплатам. Лицам, признанным потерпевшими с 19 мая 2026 года, полагается компенсация в размере шести минимальных месячных зарплат", – поясняет руководитель отдела государственной компенсации потерпевшим Судебной администрации Инга Озола.
Что надо сделать
Чтобы получить государственную компенсацию, необходимо заполнить и подать в Судебную администрацию заявление по установленной форме. К нему нужно приложить справку лица, ведущего уголовный процесс, если на момент подачи заявления окончательное решение по уголовному делу еще не принято. Если уголовный процесс завершен или вступило в силу решение о его прекращении, нужно приложить вступившее в силу решение лица, ведущего процесс. Подать заявление на государственную компенсацию можно в течение трех лет со дня признания лица потерпевшим или со дня, когда оно узнало о фактах, дающих ему право на компенсацию.
Читайте продолжение после рекламы
Документы можно подать в Судебную администрацию, подписав их надежной электронной подписью, через портал электронных услуг Latvija.lv, отправив на электронный адрес Судебной администрации или на электронную почту pasts@ta.gov.lv. Документы также можно отправить в Судебную администрацию по почте или подать лично.