Картофельные лодочки под расплавленным сыром - сытный ужин без сложных ингредиентов

Масса должна получиться мягкой, но не жидкой. Начните с двух ложек сметаны и добавляйте третью, только если смесь суховата. Если начинки получилось слишком много, не обязательно возвращать в лодочки всю картофельную мякоть: ее можно оставить для пюре или добавить в суп.