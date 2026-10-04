Квартира есть, завещания нет - кому достанется жилье после смерти владельца

Срок для наследников не может быть короче трех месяцев со дня публикации объявления, а не со дня смерти. Ориентироваться нужно на срок, указанный в конкретном деле. Непредъявленные вовремя наследственные права прекращаются; исключение предусмотрено для тех, кто не знал и не мог знать о публикации. После получения свидетельства о наследстве оформляют права на квартиру в Земельной книге.