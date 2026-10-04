Квартира есть, завещания нет - кому достанется жилье после смерти владельца
После смерти владельца квартира не обязательно целиком переходит супругу или тому родственнику, который в ней живет. В Латвии закон определяет круг наследников и их доли, но многое зависит от состава семьи, прав на недвижимость и своевременного оформления документов.
Супруг наследует вместе с детьми
Если нет действующего завещания или наследственного договора, применяется наследование по закону. Супруг получает наследство вместе с детьми умершего, а размер его доли зависит от числа детей, принимающих наследство.
Если таких детей от одного до трех, супруг получает столько же, сколько каждый ребенок. Например, жена и один ребенок наследуют по половине, жена и двое детей - по одной трети. Если детей четверо или больше, супругу достается четверть наследства, а дети поровну делят оставшиеся три четверти.
Делить могут не всю квартиру
Собственная доля пережившего супруга в совместном имуществе не входит в наследство. Поэтому сначала необходимо установить, была ли квартира отдельным имуществом умершего или совместным имуществом супругов.
Совместным считается имущество, приобретенное в браке совместно либо одним супругом, но на средства обоих или при содействии другого. Сам по себе факт покупки в браке не гарантирует равных долей при любых обстоятельствах. Квартира, принадлежавшая человеку до брака либо полученная им в дар или по наследству, по общему правилу является его отдельным имуществом.
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Допустим, установлено, что половина квартиры принадлежит жене, а половина принадлежала умершему мужу. Если наследуют жена и двое детей, между ними делится только половина мужа. В итоге жена получает две трети всей квартиры, а каждый ребенок - по одной шестой. Если же квартира полностью являлась отдельным имуществом мужа, каждому достанется по одной трети.
Заявить о выделении своей доли супруг может и тогда, когда совместная квартира записана только на умершего. При возражениях других наследников спор решается в суде.
Дети от разных браков имеют равные права
Дети от предыдущих браков наследуют после общего родителя наравне с детьми от последнего брака. Рождение вне брака также не уменьшает наследственных прав, если происхождение ребенка установлено юридически. Усыновленные дети наследуют после усыновителя и его родственников.
Если пережившего супруга нет и наследуют только дети, они получают равные доли. Если ребенок умер раньше наследодателя, причитавшуюся ему долю могут получить его потомки по праву представления. Например, при отсутствии супруга живая дочь получит половину наследства, а двое детей ранее умершего сына - по четверти.
Если детей нет, супруг не всегда получает все
Сначала необходимо проверить, нет ли других наследников первой очереди, например внуков, наследующих вместо умершего родителя. Если наследников этой очереди нет или они отпали от наследования, но наследуют родственники второй либо третьей очереди, супруг получает половину наследства и обстановку квартиры. Обстановка квартиры не означает саму недвижимость.
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Все наследство супруг получает, если нет наследующих родственников первой, второй и третьей очереди. Родственники четвертой очереди в таком случае с ним наследство не делят.
Когда наследуют другие родственники
Родственники наследуют по очередям. Следующая очередь не получает наследство, если его принимает хотя бы один наследник предыдущей.
Первая очередь - дети и в предусмотренных законом случаях другие потомки. Вторая - ближайшие восходящие родственники, например родители, полнородные братья и сестры, а также дети полнородных братьев и сестер, умерших раньше наследодателя. Третья - братья и сестры с одним общим родителем и дети таких братьев и сестер, умерших раньше наследодателя. Четвертая - остальные ближайшие по степени боковые родственники.
Таким образом, родители умершего не наследуют одновременно с его детьми, если дети принимают наследство. Право пережившего супруга и размер его доли учитываются отдельно.
Совместная жизнь не заменяет брак
Многолетнее проживание с владельцем квартиры без заключения брака само по себе не дает наследственной доли супруга. Зарегистрированное партнерство тоже не создает автоматического права наследовать по закону.
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Чтобы партнер мог получить имущество после смерти собственника, этот вопрос нужно урегулировать отдельно, например завещанием или наследственным договором. Если партнер уже является совладельцем квартиры, его собственная доля остается за ним.
Без оформления можно потерять наследственные права
Наследственное дело оформляется у присяжного нотариуса. Необходимо выяснить, открыто ли оно, и своевременно заявить о принятии наследства. Проживание в квартире и оплата счетов не позволяют игнорировать нотариальное объявление.
Срок для наследников не может быть короче трех месяцев со дня публикации объявления, а не со дня смерти. Ориентироваться нужно на срок, указанный в конкретном деле. Непредъявленные вовремя наследственные права прекращаются; исключение предусмотрено для тех, кто не знал и не мог знать о публикации. После получения свидетельства о наследстве оформляют права на квартиру в Земельной книге.
Долги и другие наследники тоже имеют значение
Для наследства, открывшегося в 2026 году, действует ограничение ответственности наследников по требованиям кредиторов умершего размером наследства. Однако долги не исчезают, а ипотека не снимается автоматически. Поэтому перед принятием наследства важно выяснить не только стоимость квартиры, но и связанные с наследством обязательства.
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Если квартиру наследуют несколько человек, они могут стать долевыми собственниками. Доля не означает отдельную комнату: порядок пользования и дальнейшую судьбу жилья придется согласовать. Например, квартиру можно передать одному наследнику с компенсацией остальным или продать и разделить деньги. Если договориться не удается, раздел может потребовать обращения в суд.