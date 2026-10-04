Просыпаетесь за несколько минут до будильника: как организм узнает, который час

Уровень кортизола - гормона, который участвует в реакции организма на нагрузку и помогает поддерживать бодрствование, - меняется в течение суток. Исследование с участием 34 взрослых показало, что реакция кортизола после пробуждения зависит не только от самого момента, когда человек открыл глаза, но и от внутренних циркадных ритмов. При этом у участников она достигала пика примерно в период, соответствовавший их обычному времени подъема.