Просыпаетесь за несколько минут до будильника: как организм узнает, который час
За несколько минут до будильника вы вдруг открываете глаза - и это происходит так часто, что случайностью уже не кажется. Неужели организм действительно умеет угадывать время?
Внутренние часы ориентируются на привычный распорядок
Сон и бодрствование регулирует циркадная система - внутренние биологические часы, связанные с циклом дня и ночи. Один из главных сигналов для них - свет: он помогает организму соотносить свои ритмы со временем суток. Когда приближается привычное время подъема, организм постепенно готовится к бодрствованию: меняются процессы, связанные со сном и уровнем гормонов.
Если человек обычно встает примерно в одно и то же время, режим становится для организма знакомым ориентиром. Поэтому он может начать пробуждаться незадолго до будильника. Но это не означает, что мозг с точностью до минуты вычисляет время сигнала: скорее, несколько процессов сходятся в привычный период пробуждения.
Какую роль играет кортизол
Уровень кортизола - гормона, который участвует в реакции организма на нагрузку и помогает поддерживать бодрствование, - меняется в течение суток. Исследование с участием 34 взрослых показало, что реакция кортизола после пробуждения зависит не только от самого момента, когда человек открыл глаза, но и от внутренних циркадных ритмов. При этом у участников она достигала пика примерно в период, соответствовавший их обычному времени подъема.
Это может быть частью подготовки организма к началу дня, но объяснять пробуждение перед будильником только кортизолом было бы слишком просто. Ученые продолжают изучать, как связаны гормональные изменения, внутренние часы и сам процесс пробуждения.
Читайте продолжение после рекламы
Почему это происходит именно перед сигналом
На пробуждение влияет не только биология, но и ожидание. Если утром предстоит важное событие или человек боится проспать, он может сильнее прислушиваться к собственным ощущениям и чаще просыпаться ближе к назначенному времени. Исследования также показывают связь между ожиданием напряженного дня и изменением реакции кортизола после пробуждения, хотя такая реакция различается у разных людей.
Имеют значение и внешние условия: свет из окна, шум, температура в комнате, привычка просыпаться из-за домашних звуков. Иногда кажется, что организм сработал как точный таймер, хотя пробуждение мог вызвать обычный сигнал из окружающей среды.
Нужно ли беспокоиться
Если вы иногда просыпаетесь за несколько минут до будильника, а днем чувствуете себя нормально, само по себе это обычно не говорит о проблеме. Возможно, ваш режим стабилен, и тело привыкло к времени подъема.
Повод обратить внимание на сон появляется, если вы регулярно просыпаетесь намного раньше, чем планировали, не можете снова заснуть и из-за этого чувствуете усталость днем. В таком случае стоит обсудить ситуацию с врачом: раннее пробуждение может быть одним из проявлений бессонницы, но по одному этому признаку диагноз не ставят.