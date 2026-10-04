Загорелось масло на сковороде? Главное - не допустите эту фатальную ошибку при тушении
Возгорание масла на сковороде может за несколько секунд превратиться в серьезный пожар. Самая опасная ошибка в такой ситуации - попытаться залить горящее масло водой. Это может привести к резкому выбросу пламени и распространению огня по кухне.
Если масло загорелось на сковороде, действовать нужно быстро, но спокойно.
Что делать, если загорелось масло
Выключите конфорку. Если до выключателя можно безопасно дотянуться, отключите нагрев. Не наклоняйтесь над горящей сковородой и не пытайтесь ее переставить.
Накройте сковороду крышкой. Лучший способ потушить небольшое возгорание масла - перекрыть доступ кислорода. Используйте металлическую крышку подходящего размера или противень и аккуратно накройте сковороду полностью.
Не снимайте крышку сразу. Даже после того, как пламя исчезло, масло остается очень горячим и может снова загореться при контакте с воздухом. Оставьте сковороду накрытой до полного остывания.
Если огонь распространяется, уходите. Если пламя уже перекинулось на вытяжку, шкафы или другие предметы, не пытайтесь самостоятельно тушить большой пожар. Выйдите из помещения, закройте дверь, если это можно сделать безопасно, и звоните 112.
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Чего категорически нельзя делать
Не лейте воду на горящее масло. Вода быстро превращается в пар и разбрызгивает раскаленное масло. В результате пламя может мгновенно увеличиться и распространиться по всей кухне.
Также не стоит пытаться вынести горящую сковороду из помещения или переносить ее к раковине. При движении горящее масло может выплеснуться, а огонь - перекинуться на мебель или одежду.
Для тушения можно использовать предназначенный для таких случаев огнетушитель или пожарное покрывало, если они находятся под рукой и вы умеете ими пользоваться.
Главное правило: горящее масло нельзя тушить водой. Если небольшое возгорание можно безопасно накрыть крышкой - перекройте доступ воздуха. Если ситуация выходит из-под контроля, немедленно покиньте помещение и звоните 112.