Мало кто знает, что в Риге есть особое пособие для школьников. Кому оно положено?

Для получения пособия одному из родителей ребенка или его законному представителю до 31 октября необходимо обратиться в Рижскую социальную службу. Там следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и подать заявление. Подписывая его, совершеннолетние лица дают Рижской социальной службе разрешение использовать доступную в муниципальных и государственных регистрах информацию о них и членах их семьи. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы и материальные ресурсы заявителя и членов его семьи.