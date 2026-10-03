Мало кто знает, что в Риге есть особое пособие для школьников. Кому оно положено?
Рижское самоуправление призывает школьников из малоимущих и малообеспеченных рижских семей подать заявки на получение пособия на образование.
Ежегодное пособие на образование в Риге составляет 50 евро на каждого школьника в семье. Право на его получение имеют малоимущие или малообеспеченные домохозяйства, члены которых задекларировали место жительства и фактически проживают в Риге. С 1 января этого года порог дохода для признания лица малоимущим составляет 425 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 298 евро для каждого следующего.
Порог дохода для признания лица малообеспеченным в Риге составляет до 680 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 476 евро для остальных членов.
Пособие на образование предоставляется ребенку дошкольного возраста начиная с пяти лет, который проходит обязательную подготовку к получению основного образования, а также учащемуся, не достигшему 21 года и получающему общее или профессиональное образование.
Для получения пособия одному из родителей ребенка или его законному представителю до 31 октября необходимо обратиться в Рижскую социальную службу. Там следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и подать заявление. Подписывая его, совершеннолетние лица дают Рижской социальной службе разрешение использовать доступную в муниципальных и государственных регистрах информацию о них и членах их семьи. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы и материальные ресурсы заявителя и членов его семьи.
Заявление на государственном языке и другие документы можно подать также в электронном виде, подписав их надежной электронной подписью, либо отправить по почте. В последнем случае заявление должно быть подписано собственноручно.
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Пособие назначается после оценки доходов и материального положения семьи или отдельного лица.
Рижская социальная служба в течение месяца после получения всех документов принимает решение о назначении пособия или об отказе в его предоставлении. О принятом решении информируют заявителя.
Пособие выплачивается путем перечисления средств на указанный заявителем расчетный счет.
До 30 сентября пособие на образование получили 748 школьников на общую сумму 37 400 евро. За аналогичный период 2025 года пособие получили 1100 человек на общую сумму 55 000 евро, а в 2024 году – 1305 человек на сумму 65 250 евро.