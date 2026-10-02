Когда в доме гаснет свет - как выбрать генератор, который действительно выручит
После бурь и длительных отключений электричества интерес к генераторам растет, однако одной покупки недостаточно. Чтобы оборудование выручило в нужный момент, важно правильно подобрать мощность, обеспечить регулярное обслуживание и безопасное подключение.
Для работы основных приборов в большинстве частных домов может хватить однофазного генератора мощностью 3-6 кВт, но для домов с тепловым насосом, электрическим отоплением или скважинным насосом потребности необходимо рассчитывать индивидуально, объясняет руководитель сегмента сервисного оборудования Inter Cars Latvija Интс Пурмалис.
"О резервном электроснабжении все чаще задумываются и владельцы частных домов вблизи городов, а не только загородных владений. Нередко эта мысль возникает после отключения электричества, когда становится понятно, насколько много повседневных приборов от него зависит", - рассказывает Пурмалис.
За что платит покупатель?
Для домашних нужд чаще выбирают бензиновые генераторы: они сравнительно доступны по цене и подходят для нерегулярного использования. Дизельные модели больше рассчитаны на высокие нагрузки и длительную работу. Есть и инверторные генераторы, которые обеспечивают более стабильные напряжение и частоту, поэтому особенно подходят для чувствительной электроники, в том числе компьютеров и телевизоров.
Самые простые бензиновые генераторы можно приобрести примерно за 200-600 евро. Профессиональные модели мощностью свыше 15 кВт, с шумозащитным корпусом и автоматическим запуском при отключении электричества могут стоить 10 000 евро и более. При этом цена зависит не только от мощности. Более дорогие модели обычно способны дольше работать без перерыва, оснащены более качественными двигателем и альтернатором, точнее регулируют напряжение, меньше шумят и имеют больше функций управления и защиты.
"Прежде чем смотреть на цену, нужно ответить на практический вопрос: каким приборам потребуется питание при отключении электричества? В аварийной ситуации обычно нет необходимости одновременно включать всю бытовую технику", - подчеркивает эксперт.
Нужно учитывать мощность при запуске приборов
Во многих частных домах однофазный генератор мощностью 3-6 кВт может обеспечить работу отопительного котла и циркуляционного насоса, холодильника, морозильной камеры, части освещения, интернет-роутера и зарядку небольших устройств. Однако, как отмечает эксперт, ориентироваться только на этот перечень нельзя. Водяному насосу, компрессору холодильника и другим устройствам в момент запуска может потребоваться мощность в несколько раз выше, чем при обычной работе.
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Поэтому необходимо учитывать как номинальную и максимальную мощность генератора, так и то, какие приборы будут работать одновременно. Пурмалис рекомендует предусмотреть запас мощности не менее 20-30%. Также нужно проверить, требуется ли однофазный или трехфазный выход, сколько времени генератор работает на одной заправке, насколько сильно шумит и доступны ли сервисное обслуживание и запчасти. Если в доме есть тепловой насос, электрическое отопление или другое мощное оборудование, может потребоваться генератор на 8-15 кВт или больше.
Для чувствительной электроники важна не только стабильность напряжения, но и частота, а также качество выходного сигнала. По словам эксперта, при выборе генератора стоит обратить внимание на инверторную технологию или автоматическую регулировку напряжения - AVR. Дополнительную защиту и кратковременное резервное питание отдельных устройств может обеспечить правильно подобранный источник бесперебойного питания - ИБП.
Генератор должен быть готов до отключения электричества
Одна из наиболее распространенных проблем обнаруживается именно тогда, когда генератор срочно нужен: после нескольких лет простоя он не запускается. Причиной могут стать старое топливо, засорение топливной системы, разряженный стартерный аккумулятор или несвоевременная замена масла. Чтобы не узнавать о состоянии оборудования в разгар кризиса, рекомендуется запускать его хотя бы раз в несколько месяцев и обслуживать в соответствии с инструкциями производителя.
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"Нельзя просто подключить генератор к домашней электропроводке самодельным кабелем. При неправильном подключении электричество может поступить обратно во внешнюю сеть и подвергнуть опасности людей, которые в ней работают. Если генератор планируется использовать для питания домашней электросети, систему подключения должен установить квалифицированный электрик", - предупреждает Пурмалис.
Генератор нельзя использовать в доме, гараже, подвале или другом закрытом либо частично закрытом помещении, даже при открытых дверях и окнах. Переносной генератор необходимо устанавливать на улице, соблюдая инструкции производителя и располагая его как можно дальше от дверей, окон и вентиляционных отверстий, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь. Они содержат угарный газ, который не имеет запаха, но может вызвать тяжелое отравление.