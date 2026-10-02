Когда в доме гаснет свет - как выбрать генератор, который действительно выручит

Поэтому необходимо учитывать как номинальную и максимальную мощность генератора, так и то, какие приборы будут работать одновременно. Пурмалис рекомендует предусмотреть запас мощности не менее 20-30%. Также нужно проверить, требуется ли однофазный или трехфазный выход, сколько времени генератор работает на одной заправке, насколько сильно шумит и доступны ли сервисное обслуживание и запчасти. Если в доме есть тепловой насос, электрическое отопление или другое мощное оборудование, может потребоваться генератор на 8-15 кВт или больше.