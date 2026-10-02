Может ли отпуск просто "сгореть", если сотрудник его не использовал
Неиспользованный отпуск копится, а потом работодатель заявляет, что старые дни уже пропали. Закон о труде в Латвии не позволяет списывать их только из-за давности, но и бесконечно откладывать отдых в расчете на выплату при увольнении рискованно. Разбираемся, от чего зависят права сотрудника и когда можно остаться без компенсации.
С наступлением нового года отпуск не обнуляется
Переход на новый календарный год не означает потери отпуска. Государственная инспекция труда разъясняет: нельзя просто списать неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск на том основании, что прошло два года. Однако возможность взять старые дни для отдыха и право получить за них деньги при увольнении - разные вопросы.
Отпуск учитывают за индивидуальный рабочий год, который отсчитывается от начала работы у конкретного работодателя. Поэтому 31 декабря не является для всех сотрудников общей датой, к которой нужно обязательно использовать весь отпуск.
Переносить можно, но не бесконечно
Статья 149 латвийского Закона о труде гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее четырех календарных недель, не считая праздничных дней. Его можно разделить, но одна часть должна составлять как минимум две непрерывные календарные недели.
Перенос части отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях, когда предоставление всего отпуска помешает нормальной работе предприятия. Для этого необходимо письменное согласие сотрудника. В текущем году он все равно должен отдохнуть не менее двух недель подряд, а оставшуюся часть разрешается перенести только на один год.
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Например, если из четырех недель две законно перенесли, в следующем рабочем году предстоит предоставить уже шесть недель отдыха. Постоянно откладывать отпуск из-за нехватки сотрудников закон не предлагает.
Что на самом деле означает срок в два года
По разъяснению Государственной инспекции труда, двухлетний срок давности относится к требованию предоставить отпуск именно как время отдыха в период трудовых отношений. Но даже когда срок такого требования истек, право на денежную компенсацию при увольнении само по себе не исчезает.
При этом стороны могут договориться об использовании старого отпуска и во время работы. Инспекция подчеркивает: истечение срока давности не запрещает такую договоренность.
Можно ли вместо отдыха получить деньги
Пока трудовые отношения продолжаются, заменять ежегодный оплачиваемый отпуск деньгами нельзя. Даже если сотрудник сам предпочитает выплату, закон предусматривает для него именно отдых.
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При прекращении трудовых отношений действует другое правило: работодатель обязан выплатить компенсацию за весь период, за который ежегодный оплачиваемый отпуск не был использован. Это предусмотрено частью пятой статьи 149 Закона о труде. Однако при споре учитываются и обстоятельства, из-за которых отпуск накопился.
Когда сотрудник все-таки рискует потерять право
Нельзя рассчитывать, что сознательный отказ от отдыха при любых обстоятельствах позволит накопить большую выплату. Как объясняет юридическая фирма COBALT со ссылкой на практику Сената Латвии и Суда Европейского союза, работодатель может оспаривать право на компенсацию, если сотрудник намеренно не использовал отпуск, имея реальную возможность отдохнуть и зная о последствиях.
Но доказать это должен работодатель. Ему необходимо показать, что он действительно побуждал сотрудника использовать отпуск, обеспечил такую возможность и своевременно, ясно предупредил о возможной потере права.
Что делать, если вам объявили, что дни пропали
Попросите работодателя письменно указать остаток отпуска по рабочим годам и объяснить, какие дни он считает утраченными и на каком основании. Сохраните заявления на отпуск, ответы руководителя и переписку о переносах: они помогут восстановить, почему отдых откладывался.
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Если договориться не получается, можно обратиться в Государственную инспекцию труда. Особенно важно прояснить вопрос перед увольнением, чтобы проверить, за какой период рассчитана компенсация и почему какие-то дни в нее не включили.