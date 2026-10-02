Может ли отпуск просто "сгореть", если сотрудник его не использовал

Перенос части отпуска на следующий год допускается в исключительных случаях, когда предоставление всего отпуска помешает нормальной работе предприятия. Для этого необходимо письменное согласие сотрудника. В текущем году он все равно должен отдохнуть не менее двух недель подряд, а оставшуюся часть разрешается перенести только на один год.