Медовый кекс с орехами, который на следующий день становится еще вкуснее
Медовый кекс с грецкими орехами особенно хорош на следующий день, когда его вкус становится насыщеннее. Чтобы он оставался мягким несколько дней, достаточно правильно замесить тесто, вовремя достать его из духовки и знать один простой прием хранения.
Ингредиенты
На прямоугольную форму размером примерно 23 × 10 см:
- Пшеничная мука - 230 г.
- Мед - 140 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Сметана жирностью 20% - 120 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 40 г.
- Грецкие орехи - 100 г.
- Разрыхлитель - 8 г.
- Пищевая сода - ¼ чайной ложки.
- Соль - щепотка.
- Молотая корица - ½ чайной ложки по желанию.
Подготовка займет около 20 минут, выпечка - 45–55 минут.
Как приготовить
1. Подготовьте форму и продукты. Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Застелите форму бумагой для выпечки. Яйца и сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
Читайте продолжение после рекламы
2. Подсушите орехи. Выложите их на сухую сковороду и прогрейте на небольшом огне 3-4 минуты, помешивая, до появления выраженного орехового аромата. Дайте остыть и порубите ножом на небольшие кусочки. В мелкую крошку измельчать не нужно: кусочки орехов должны чувствоваться в готовом кексе.
3. Растопите масло с медом. Положите их в небольшой сотейник и прогрейте на слабом огне, помешивая, пока смесь не станет однородной. Не доводите до кипения. Если мед густой или засахарившийся, он постепенно разойдется в теплом масле. Остудите смесь до слегка теплого состояния.
4. Смешайте жидкие ингредиенты. В миске взбейте яйца с сахаром и солью в течение 2-3 минут, до легкой пены. Добавьте сметану, затем влейте медово-масляную смесь и перемешайте венчиком.
5. Замесите тесто. В отдельной посуде соедините муку, разрыхлитель, соду и корицу. Всыпьте сухую смесь в жидкую и недолго перемешайте лопаткой, только до исчезновения сухой муки. Добавьте орехи и распределите их по тесту. Оно должно получиться густым, но легко спадать с лопатки широкой лентой.
6. Испеките кекс. Переложите тесто в форму, разровняйте и поставьте на средний уровень духовки. Выпекайте примерно 45-55 минут, начав проверять готовность после 40 минут. Если верх уже хорошо подрумянился, а середина еще сырая, свободно накройте форму фольгой. Деревянная шпажка, введенная в центр, должна выходить без сырого теста; несколько влажных крошек допустимы.
Читайте продолжение после рекламы
7. Дайте остыть. Оставьте кекс в форме на 10-15 минут, затем аккуратно переложите на решетку. Нарезайте после полного остывания: горячий мякиш более хрупкий и может сминаться под ножом.
Как сохранить кекс мягким
Полностью остывший кекс плотно заверните в пищевую пленку или уберите в герметичный контейнер. При прохладной комнатной температуре он обычно сохраняет мягкость 3-4 дня. Не оставляйте его надолго открытым и нарезайте по мере необходимости: целый кекс теряет влагу медленнее, чем отдельные ломтики.
Если хотите сохранить часть на потом, заморозьте кекс порционно, плотно упаковав каждый кусок. Размораживайте при комнатной температуре в упаковке, а перед подачей при желании слегка прогрейте.