Медовый кекс с орехами, который на следующий день становится еще вкуснее

3. Растопите масло с медом. Положите их в небольшой сотейник и прогрейте на слабом огне, помешивая, пока смесь не станет однородной. Не доводите до кипения. Если мед густой или засахарившийся, он постепенно разойдется в теплом масле. Остудите смесь до слегка теплого состояния.