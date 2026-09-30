Отопления еще нет, дома уже холодно: как согреть квартиру без огромного счета за электричество
Утром не хочется вылезать из-под одеяла, а вечером на диване приходится сидеть в двух кофтах. Пока батареи остаются холодными, обогреватель кажется самым простым решением, но несколько часов ежедневной работы могут заметно увеличить расходы. Сделать квартиру комфортнее помогут несколько мер, а понять будущие затраты можно еще до включения прибора.
Начните с окон и дверей, через которые уходит тепло
Прежде чем включать обогреватель на полную мощность, проверьте, не дует ли из щелей вокруг окон, балконной и входной двери. Проведите ладонью вдоль стыков: ощутимое движение холодного воздуха поможет найти проблемное место. Если уплотнитель износился или створка неплотно прилегает к раме, устранение этой проблемы сократит потери тепла.
Для небольших щелей подойдет уплотнительная лента, подобранная по размеру: слишком толстая будет мешать закрыванию, слишком тонкая не остановит сквозняк. При этом нельзя заклеивать вентиляционные решетки и приточные клапаны. Устранение сквозняков и сохранение нормального воздухообмена должны идти вместе, иначе к холоду может добавиться сырость.
Днем впускайте солнце, вечером закрывайте шторы
Если в окна попадает солнце, днем раздвигайте шторы и поднимайте жалюзи: солнечный свет помогает прогреть помещение. После наступления темноты плотные шторы стоит закрыть, чтобы уменьшить потери тепла через окна. Это не заменит отопление, но поможет сохранить часть уже имеющегося тепла.
Для комфорта полезны и более простые перемены: положить коврик под ноги у рабочего стола, достать теплые тапочки, пересесть подальше от окна, возле которого ощутимо тянет холодом. Такие меры не повысят температуру воздуха, но сидеть за компьютером или отдыхать вечером станет приятнее.
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Обогревайте комнату, в которой находитесь
Если весь вечер вы проводите в гостиной, разумнее обеспечить комфорт там, чем пытаться одним переносным прибором прогреть всю квартиру. Прикрытая межкомнатная дверь поможет ограничить пространство, которое нужно обогреть. При этом сохраняйте предусмотренную вентиляцию и следите, чтобы в остальных комнатах не появлялись сырость и конденсат.
Удобнее пользоваться обогревателем с термостатом: он отключает нагрев при достижении заданной температуры и включает его снова по мере остывания комнаты. Не нужно постоянно держать прибор на максимуме или добиваться жары. Специалисты энергетического центра Elektrum также рекомендуют регулировать работу обогревателя под потребности помещения и не расходовать электричество на обогрев пустующей комнаты без необходимости.
Посчитайте, сколько стоит вечер с обогревателем
Расход зависит от мощности прибора, времени его работы и стоимости электричества. Для расчета мощность в киловаттах нужно умножить на часы работы, а полученное потребление - на цену киловатт-часа.
Например, обогреватель мощностью 2000 ватт, то есть 2 киловатта, за четыре часа непрерывного нагрева израсходует 8 киловатт-часов. При условной цене 0,25 евро за киловатт-час это 2 евро за вечер, 20 евро за десять дней или 60 евро за месяц. Это пример расчета, а не действующий тариф: подставьте свою стоимость с учетом платежей и налогов, которые зависят от потребления. Постоянную ежемесячную плату за подключение в дополнительные расходы на обогрев включать не нужно.
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Если термостат периодически отключает нагрев, фактическое потребление будет ниже. Но и прибор на 1000 ватт не обязательно обеспечит двукратную экономию: для достижения той же температуры ему может потребоваться более долгая работа.
Не переплачивайте за обещания особой экономичности
Масляный радиатор, конвектор и тепловентилятор по-разному распределяют тепло, однако обычные электрические обогреватели превращают практически всю потребленную электроэнергию в тепло внутри помещения. Поэтому при одинаковом потреблении чудесной разницы в количестве полученного тепла не будет. Экономия возникает благодаря подходящему режиму, точному управлению температурой и уменьшению теплопотерь.
Тепловентилятор быстро создает поток теплого воздуха, но шумит. Масляный радиатор медленнее прогревается и дольше остывает, а конвектор без вентилятора работает тихо. Выбирать стоит по тому, где и как вы будете пользоваться прибором. Тепло, которое масляный радиатор отдает после выключения, тоже было заранее оплачено электричеством: остывание не создает дополнительной энергии.
Для вечера на диване иногда достаточно локального тепла
Если в квартире просто прохладно, а вы несколько часов сидите на одном месте, теплый плед или электрический плед могут позволить реже включать комнатный обогреватель. Локальный обогрев требует меньше энергии, поскольку согревает непосредственно человека, а не все помещение. При этом он не решает проблему постоянно холодной и сырой квартиры.
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Для сравнения: электрический плед мощностью 100 ватт за четыре часа непрерывной работы потребит 0,4 киловатт-часа. При той же условной цене 0,25 евро это 10 центов. Реальный расход зависит от модели и режима, поэтому ориентироваться нужно на характеристики конкретного изделия и соблюдать его инструкцию.
Не превращайте кухню в котельную
Включать духовку или газовые конфорки специально для обогрева квартиры не стоит: кухонная техника не предназначена для этой задачи, а такое использование может быть опасным. Готовка даст некоторое дополнительное тепло, но держать плиту включенной после приготовления еды ради повышения температуры не нужно.
Если без обогревателя не обойтись, начинайте с небольшого обогреваемого пространства и контролируйте потребление. Даже простой расчет за один вечер покажет, во сколько обойдется неделя ожидания отопления, и поможет вовремя скорректировать привычки.