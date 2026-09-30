Отопления еще нет, дома уже холодно: как согреть квартиру без огромного счета за электричество

Например, обогреватель мощностью 2000 ватт, то есть 2 киловатта, за четыре часа непрерывного нагрева израсходует 8 киловатт-часов. При условной цене 0,25 евро за киловатт-час это 2 евро за вечер, 20 евро за десять дней или 60 евро за месяц. Это пример расчета, а не действующий тариф: подставьте свою стоимость с учетом платежей и налогов, которые зависят от потребления. Постоянную ежемесячную плату за подключение в дополнительные расходы на обогрев включать не нужно.