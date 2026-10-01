Жителям Латвии рассказали о скрытых возможностях портала госуправления Latvija.lv

Несколько советов посвящены использованию электронного адреса – официального и безопасного канала связи с государственными учреждениями и самоуправлением. Чтобы не пропустить новое сообщение на электронном адресе, в настройках необходимо указать и подтвердить адрес электронной почты, которым вы пользуетесь ежедневно. На него будут приходить уведомления о новых сообщениях, а сами сообщения нужно открывать в защищенной среде электронного адреса. Статус отправленного сообщения позволяет проверить, доставлено ли оно получателю. Если человеку необходима помощь, он может предоставить права доступа доверенному лицу, не передавая ему свои средства аутентификации.