Жителям Латвии рассказали о скрытых возможностях портала госуправления Latvija.lv
Государственное агентство цифрового развития (VDAA) запускает отдельную страницу портала Latvija.gov.lv, где будут доступны практические рекомендации, которые помогут сделать его использование удобнее. Советы позволят быстрее находить нужную услугу, безопасно общаться с государственными учреждениями и просматривать свои данные в одном месте.
Latvija.gov.lv – единый портал услуг государственного управления, на котором более 4000 услуг можно запросить и/или получить в цифровом виде. Например, портал позволяет подать заявление на пособие, задекларировать место жительства, использовать электронный адрес для безопасного общения с государственными учреждениями, подготовить электронные счета, просмотреть доступные сведения о себе в государственных регистрах и найти информацию о многих других услугах.
Одна из возможностей портала – семантический поиск, который анализирует смысл введенной фразы. Поэтому при поиске услуги необязательно знать ее точное официальное название или ответственное за нее учреждение. Свой запрос можно описать привычными словами и фразами, например: "Как изменить задекларированное место жительства?" или "Пособие по уходу за ребенком". Для поиска муниципальной услуги рекомендуется добавить название города или края. Также доступен голосовой поиск.
Несколько советов посвящены использованию электронного адреса – официального и безопасного канала связи с государственными учреждениями и самоуправлением. Чтобы не пропустить новое сообщение на электронном адресе, в настройках необходимо указать и подтвердить адрес электронной почты, которым вы пользуетесь ежедневно. На него будут приходить уведомления о новых сообщениях, а сами сообщения нужно открывать в защищенной среде электронного адреса. Статус отправленного сообщения позволяет проверить, доставлено ли оно получателю. Если человеку необходима помощь, он может предоставить права доступа доверенному лицу, не передавая ему свои средства аутентификации.
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Отдельный совет объясняет, как подготовить и отправить электронный счет на портале Latvija.gov.lv. Здесь можно указать получателя, ввести данные счета, добавить строки с товарами или услугами и приложения, отслеживать статус доставки и просматривать счет в формате PDF. Подготовку регулярных счетов упрощают шаблоны, сохраненные данные получателей и товаров, копирование предыдущих счетов и автоматическое сохранение черновика. Предприятия могут предоставить, например, бухгалтеру доступ только к разделу электронных счетов, не открывая ему доступ к переписке на электронном адресе.
В разделе "Мои данные" пользователь может в одном месте просмотреть имеющуюся в государственных регистрах информацию о себе, например о документах, удостоверяющих личность, образовании и недвижимости, а при наличии соответствующих прав представительства – также данные о ребенке, подопечном или другом представляемом лице. Latvija.gov.lv собирает и отображает информацию из регистров, но не позволяет изменять содержащиеся в них данные. Если в них обнаружена ошибка, необходимо обратиться в учреждение, которое ведет соответствующий регистр.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в этом году государственный портал электронных услуг Latvija.lv отмечает 20-летний юбилей.