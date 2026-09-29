Зонт ломается от первого порыва: как выбрать модель, которая переживет ветреную осень
Осенний зонт должен защищать не только от дождя, но и выдерживать порывы ветра. На практике именно ветер чаще всего становится причиной поломки: купол выворачивается, спицы гнутся, а складной механизм начинает заедать. Поэтому при покупке стоит смотреть не столько на цвет и размер, сколько на конструкцию.
Главное - из чего сделаны спицы
Одним из самых удачных вариантов считаются спицы из стекловолокна. Они достаточно гибкие и при сильном порыве могут прогнуться, а затем вернуться в исходное положение. Жесткие металлические спицы тоже бывают прочными, но при серьезной нагрузке способны деформироваться и уже не восстановить форму.
Чаще всего у обычного зонта восемь спиц. Модели с девятью или десятью могут быть устойчивее, поскольку нагрузка распределяется по большей площади, но само количество спиц еще не гарантирует надежность. Важны также материал и качество соединений.
Обратите внимание на купол
В сильный ветер обычный купол работает почти как парус: воздух попадает под него и буквально выталкивает ткань вверх. Именно поэтому зонт внезапно выворачивается наизнанку.
У некоторых ветроустойчивых моделей используется двухслойный или вентилируемый купол. Между слоями остаются небольшие отверстия, через которые часть воздуха выходит наружу. Благодаря этому давление снижается и вероятность того, что зонт вывернет, становится меньше.
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Чем меньше складов, тем проще конструкция
Очень компактные зонты удобны - их можно постоянно носить в сумке. Но чем больше у конструкции секций и шарниров, тем больше в ней потенциально слабых мест.
Если зонт нужен каждый день и вы часто ходите пешком, более крупная складная модель обычно практичнее ультракомпактной. А одним из самых простых и устойчивых вариантов остается зонт-трость: у него цельный стержень и меньше подвижных соединений.
Большой купол не всегда лучше
Огромный зонт кажется надежнее, потому что лучше закрывает от дождя. Однако на сильном ветру большая площадь купола означает и большую нагрузку на каркас.
Для города разумнее выбирать средний размер, особенно если приходится идти по открытым улицам, мостам или набережным.
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Проверьте зонт еще в магазине
Перед покупкой несколько раз откройте и закройте его. Механизм должен работать плавно, без скрежета и рывков. Развернутый купол не должен заметно болтаться на стержне, а спицы - выглядеть перекошенными.
Стоит осмотреть и места крепления ткани к каркасу. Если нитки уже торчат, швы натянуты неравномерно или крепления выглядят слишком тонкими, в ветреную погоду именно эти участки могут оказаться слабыми.
Надпись "windproof" еще ничего не гарантирует
Производители нередко указывают, какой ветер якобы способен выдержать зонт. Такие цифры лучше воспринимать как ориентир, а не абсолютную гарантию: условия испытаний у разных производителей могут отличаться.
Гораздо полезнее проверить реальные характеристики - гибкие спицы, качественные соединения, устойчивый стержень и, желательно, вентилируемый купол. Именно сочетание этих деталей помогает зонту переживать порывы, а не одна надпись на упаковке.
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И еще один момент: если сильный порыв все-таки вывернул зонт, не стоит резко тянуть спицы обратно против ветра. Лучше развернуться по направлению порыва, дать нагрузке ослабнуть и только затем аккуратно вернуть купол в нормальное положение. Так меньше риск окончательно сломать каркас.