Зонт ломается от первого порыва: как выбрать модель, которая переживет ветреную осень

Одним из самых удачных вариантов считаются спицы из стекловолокна. Они достаточно гибкие и при сильном порыве могут прогнуться, а затем вернуться в исходное положение. Жесткие металлические спицы тоже бывают прочными, но при серьезной нагрузке способны деформироваться и уже не восстановить форму.