Ленивый хачапури на сковороде для сытного завтрака за 15 минут
Если утром нужен горячий, сырный и сытный завтрак, но возиться с тестом нет времени, ленивый хачапури на сковороде станет отличным вариантом. Никакой духовки, раскатывания и долгого ожидания - все смешивается в одной миске и готовится примерно за 15 минут.
Что понадобится
На одну большую порцию или две небольшие:
- яйцо - 1 штука
- кефир или натуральный йогурт - 100 миллилитров
- мука - 3-4 столовые ложки
- твердый сыр или сулугуни - 100-120 граммов
- разрыхлитель - половина чайной ложки
- соль - небольшая щепотка
- сливочное масло - немного для сковороды
По желанию можно добавить зелень - укроп, петрушку или зеленый лук.
Как приготовить
Сыр натрите на крупной терке. В миске слегка взбейте яйцо с кефиром или йогуртом, добавьте соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности.
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Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным - примерно как на оладьи. После этого добавьте тертый сыр и еще раз хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее сливочным маслом. Выложите сырную массу и разровняйте ложкой, формируя толстую лепешку.
Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 5-7 минут на небольшом огне, пока нижняя сторона не станет золотистой, а верх немного не схватится.
После этого аккуратно переверните хачапури. Проще всего сделать это с помощью большой тарелки: накрыть ею сковороду, перевернуть лепешку, а затем вернуть ее на сковороду другой стороной. Готовьте еще около 3-5 минут без крышки.
Как сделать вкуснее
Для более выраженного сырного вкуса можно смешать два вида сыра, например сулугуни и обычный твердый. Если сыр достаточно соленый, дополнительную соль лучше вообще не добавлять.
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Хачапури вкуснее всего есть сразу после приготовления, пока внутри сыр остается горячим и мягким. Подавать его можно со сметаной, натуральным йогуртом или просто с чашкой кофе.