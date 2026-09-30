Ленивый хачапури на сковороде для сытного завтрака за 15 минут
Фото: Otkrito
Ленивый хачапури на сковороде.
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Кулинарный рецепт

Ленивый хачапури на сковороде для сытного завтрака за 15 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Если утром нужен горячий, сырный и сытный завтрак, но возиться с тестом нет времени, ленивый хачапури на сковороде станет отличным вариантом. Никакой духовки, раскатывания и долгого ожидания - все смешивается в одной миске и готовится примерно за 15 минут.

Что понадобится

На одну большую порцию или две небольшие:

  • яйцо - 1 штука
  • кефир или натуральный йогурт - 100 миллилитров
  • мука - 3-4 столовые ложки
  • твердый сыр или сулугуни - 100-120 граммов
  • разрыхлитель - половина чайной ложки
  • соль - небольшая щепотка
  • сливочное масло - немного для сковороды

По желанию можно добавить зелень - укроп, петрушку или зеленый лук.

Как приготовить

Сыр натрите на крупной терке. В миске слегка взбейте яйцо с кефиром или йогуртом, добавьте соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности.

Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным - примерно как на оладьи. После этого добавьте тертый сыр и еще раз хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее сливочным маслом. Выложите сырную массу и разровняйте ложкой, формируя толстую лепешку.

Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 5-7 минут на небольшом огне, пока нижняя сторона не станет золотистой, а верх немного не схватится.

После этого аккуратно переверните хачапури. Проще всего сделать это с помощью большой тарелки: накрыть ею сковороду, перевернуть лепешку, а затем вернуть ее на сковороду другой стороной. Готовьте еще около 3-5 минут без крышки.

Как сделать вкуснее

Для более выраженного сырного вкуса можно смешать два вида сыра, например сулугуни и обычный твердый. Если сыр достаточно соленый, дополнительную соль лучше вообще не добавлять.

Хачапури вкуснее всего есть сразу после приготовления, пока внутри сыр остается горячим и мягким. Подавать его можно со сметаной, натуральным йогуртом или просто с чашкой кофе.

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