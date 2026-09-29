Не каждый вызов скорой в Латвии бесплатный: в каких случаях могут выставить счет
Вызов скорой в Латвии считается бесплатным, но не всегда. В некоторых случаях после приезда медиков пациент действительно может получить счет - и сумма может оказаться немаленькой. Разбираемся, когда помощь оплачивает государство, а когда платить придется самому.
Когда за вызов платить не нужно
Если состояние человека угрожает его жизни и помощь требуется немедленно, вызов бригады скорой (NMPD) является бесплатным. Сам звонок по номеру 113 также бесплатный.
Среди ситуаций, когда следует звонить в скорую, NMPD называет потерю сознания, остановку или внезапное нарушение дыхания, тяжелые травмы, сильное опасное для жизни кровотечение, внезапную боль в груди с подозрением на инфаркт, внезапную слабость одной стороны тела с подозрением на инсульт и другие состояния, когда промедление может представлять угрозу жизни.
Поэтому распространенное опасение, что счет могут выставить просто потому, что после осмотра пациента не госпитализировали, неверно. Решение зависит не только от того, доставили ли человека в больницу, а от характера самого вызова и оценки его состояния.
В каком случае вызов может стоить 91,52 евро
По действующему прейскуранту NMPD вызов бригады для оказания помощи в ситуации, которая не считается неотложной, стоит 91,52 евро.
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Речь идет, например, о ситуации, когда уже во время телефонного разговора диспетчер устанавливает, что угрозы жизни нет, а человеку следует обратиться к семейному врачу, дежурному врачу или самостоятельно приехать в медицинское учреждение. В подобных случаях диспетчер имеет право вообще не направлять бригаду.
Если же бригаду все-таки направляют как платную услугу, звонящего должны проинформировать об этом и сообщить стоимость вызова. То есть человек обычно узнает еще во время разговора с диспетчером, что речь идет о платной помощи.
NMPD подчеркивает, что такие платные вызовы используются ограниченно: основная задача службы - сохранять бригады для действительно неотложных и угрожающих жизни ситуаций.
Счет могут выставить и после приезда бригады
Есть и более сложные случаи. Иногда по телефону невозможно достоверно определить состояние пациента, поэтому бригаду отправляют для осмотра на месте. После этого медики оценивают, действительно ли человеку требовалась неотложная помощь.
NMPD указывает, что необходимость платной услуги в отдельных случаях может быть установлена уже после приезда медиков. Тогда пациента об этом информирует руководитель бригады. Но здесь есть важное исключение. Если первоначально ситуация была неясной, бригада приехала для оценки состояния, а после осмотра медики решили доставить человека в больницу, платить за такой вызов не нужно.
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Есть еще несколько случаев, когда услуги NMPD платные
Прейскурант предусматривает и другие ситуации, которые важно не смешивать с обычным экстренным вызовом.
Например, вызов бригады для оказания неотложной помощи человеку, который не имеет права получать оплачиваемые из государственного бюджета медицинские услуги, по действующему тарифу составляет 198,93 евро. При этом конкретное право человека на государственную медицинскую помощь определяется законодательством о финансировании здравоохранения.
Отдельная плата предусмотрена и в ситуации, когда пациент после оказания неотложной помощи по собственной просьбе хочет, чтобы его отвезли не в ближайшую подходящую больницу, а в следующую ближайшую, и медицинских противопоказаний для этого нет. Такая транспортировка стоит 92,67 евро.
Платными являются также плановая медицинская транспортировка, медицинское обеспечение мероприятий и ряд других услуг NMPD, но это уже не обычный экстренный вызов скорой.
Если человек сомневается, звонить или нет
Не стоит отказываться от звонка 113 только из страха получить счет, если состояние действительно выглядит опасным. Каждый звонок оценивают медицинские диспетчеры по установленным критериям. Если ситуация не требует приезда бригады, человеку объяснят, куда лучше обратиться.
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При менее серьезных заболеваниях и небольших травмах NMPD рекомендует обращаться к семейному или дежурному врачу либо самостоятельно ехать в ближайшее медицинское учреждение. Вне рабочего времени семейного врача консультацию также можно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001.