Не каждый вызов скорой в Латвии бесплатный: в каких случаях могут выставить счет

NMPD указывает, что необходимость платной услуги в отдельных случаях может быть установлена уже после приезда медиков. Тогда пациента об этом информирует руководитель бригады. Но здесь есть важное исключение. Если первоначально ситуация была неясной, бригада приехала для оценки состояния, а после осмотра медики решили доставить человека в больницу, платить за такой вызов не нужно.