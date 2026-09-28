Работаете, но денег не хватает? В каких случаях в Латвии можно получить социальную помощь
Наличие работы и регулярной зарплаты не закрывает доступ к социальной помощи. В Латвии при назначении поддержки оценивают материальное положение всего домохозяйства.
Соцслужба учитывает доходы семьи, а не только наличие работы
Предположение, что обращаться в соцслужбу имеет смысл только безработным, неверно. При оценке материального положения учитываются доходы после уплаты налогов, то есть зарплата на руки. Как правило, рассматриваются доходы за три предыдущих полных календарных месяца, а для нерегулярных поступлений предусмотрен период в 12 месяцев.
При этом одинаковая зарплата может означать совершенно разное материальное положение. Одно дело, если человек живет один, другое - если на его заработок содержатся еще двое детей. Поэтому сравнивать свою зарплату только с порогом для одного человека неправильно: для домохозяйства из нескольких человек рассчитывается общая сумма.
С каким доходом можно претендовать на помощь в 2026 году
С 1 января 2026 года для признания домохозяйства нуждающимся установлен порог 425 евро в месяц для первого или единственного человека и 298 евро для каждого следующего. Эти суммы одинаковы по всей Латвии. Для двух человек общий порог составляет 723 евро, для трех - 1021 евро, для четырех - 1319 евро.
Для статуса малообеспеченного домохозяйства конкретный порог определяет самоуправление. Он не может быть ниже порога нуждаемости, а максимальная величина в 2026 году составляет 680 евро для первого человека и 476 евро для каждого следующего.
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В Риге действует именно максимальный порог. Один человек может соответствовать критерию доходов при сумме до 680 евро в месяц, домохозяйство из двух человек - до 1156 евро, из трех - до 1632 евро, из четырех - до 2108 евро. Это пороги учитываемых доходов, а не суммы пособий. Соответствие им еще не означает автоматического назначения выплат: соцслужба проверяет и остальные условия.
Например, если родитель живет с двумя детьми и получает 1000 евро на руки, а других учитываемых доходов у семьи нет, такая сумма ниже порога нуждаемости для трех человек - 1021 евро. Следовательно, наличие работы не мешает семье пройти проверку по доходам. Но для присвоения статуса необходимо соответствовать и имущественным критериям. Это условный пример расчета, а не гарантия назначения помощи.
Статус нуждающегося не означает одинаковую выплату для всех
Отдельный, значительно более низкий порог установлен для пособия по обеспечению гарантированного минимального дохода. В 2026 году это 187 евро для первого или единственного человека и 131 евро для каждого следующего.
Размер такого пособия рассчитывают как разницу между общей суммой гарантированного минимального дохода для домохозяйства и его учитываемыми доходами. Поэтому семья может соответствовать статусу нуждающейся, но не получать это пособие: ее доходы будут выше порога для выплаты. Это не исключает возможности другой поддержки, в частности жилищного пособия, которое рассчитывается отдельно.
Работающим тоже могут помочь с оплатой жилья
При расчете жилищного пособия имеют значение не только доходы, но и расходы на жилье в пределах установленных норм. В расчет могут включаться аренда, управление домом, отопление, электричество, вода, газ, вывоз мусора и другие предусмотренные правилами расходы.
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Соцслужба сопоставляет доходы домохозяйства с суммой, рассчитываемой по установленной формуле, и признаваемыми жилищными расходами. При этом государство не обещает оплатить любой счет полностью: действуют нормативы, а размер поддержки зависит от конкретной ситуации.
Обратиться за жилищным пособием могут как собственники, так и арендаторы. Необходимо проживать в соответствующем самоуправлении и быть задекларированным в этом жилье. При аренде требуется договор.
Не все поступления на счет считаются доходом
При самостоятельном подсчете легко ошибиться, если сложить все поступившие деньги. Закон предусматривает исключения. Например, при оценке материального положения не учитываются государственное семейное пособие и доплаты к нему, пособие при рождении ребенка, а также некоторые выплаты, связанные с инвалидностью и уходом.
Собственная квартира, в которой домохозяйство живет и задекларировано, тоже сама по себе не означает отказа. Кроме того, допускаются денежные накопления в пределах порога нуждаемости для соответствующего состава домохозяйства. Однако другое имущество и сбережения могут повлиять на решение. Поэтому соцслужбе необходимо представить полные сведения, чтобы она применила предусмотренные исключения.
После трудоустройства помощь не всегда прекращают сразу
Для получателей помощи, которые начали зарабатывать, предусмотрена специальная защита. Если материальное положение улучшилось благодаря доходам от работы, присвоенный статус и основные социальные пособия сохраняются до окончания срока, на который они назначены.
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При повторной оценке материального положения соцслужба один раз в календарном году в течение трех календарных месяцев не учитывает доход человека трудоспособного возраста, начавшего зарабатывать, в пределах установленной минимальной месячной зарплаты. В 2026 году этот предел составляет 780 евро. Это специальное правило для начала получения доходов, а не постоянный вычет из зарплаты каждого работающего заявителя. Об изменениях все равно необходимо сообщать соцслужбе.
Какие документы нужны для обращения
Обращаться следует в социальную службу своего самоуправления. Для оценки материального положения понадобятся удостоверение личности, заявление, подписанное совершеннолетними членами домохозяйства, и сведения о доходах и денежных средствах.
Нужно подготовить выписки со счетов всех членов домохозяйства за три последних полных календарных месяца. Если необходимых сведений о зарплате в них нет, потребуется справка работодателя за этот период. Для тех, кто ведет хозяйственную деятельность, нужны документы о соответствующих доходах. Отдельно предоставляются сведения о нерегулярных доходах и предусмотренных правилами поступлениях за предыдущие 12 месяцев.
Для жилищного пособия также понадобятся счета за предыдущий или текущий месяц и документы, подтверждающие право пользоваться жильем, если их еще нет у соцслужбы. При необходимости служба может запросить дополнительные сведения. По результатам проверки она принимает решение о статусе и помощи либо об отказе.