Работаете, но денег не хватает? В каких случаях в Латвии можно получить социальную помощь

В Риге действует именно максимальный порог. Один человек может соответствовать критерию доходов при сумме до 680 евро в месяц, домохозяйство из двух человек - до 1156 евро, из трех - до 1632 евро, из четырех - до 2108 евро. Это пороги учитываемых доходов, а не суммы пособий. Соответствие им еще не означает автоматического назначения выплат: соцслужба проверяет и остальные условия.