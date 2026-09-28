Смотрят на несчастье и снимают, но не спешат помогать. Можно ли наказать за такое поведение?
В интернете фото и видео распространяются молниеносно. В том числе материалы с мест трагических происшествий, например аварий. Люди часто возмущаются: почему человек снимает, но не спешит помочь?
При этом такие материалы могут помочь следствию установить обстоятельства произошедшего. Закон предусматривает ответственность за неоказание помощи, однако есть исключения - например, если оказание помощи может поставить под угрозу жизнь и здоровье самого помощника или других людей.
Трагические кадры после аварии
В марте этого года в Прауленской волости Мадонского края произошло столкновение автомобилей BMW и Toyota Hilux. В результате ДТП погибли все три человека, находившиеся в автомобилях, в том числе водитель, действия которого стали причиной аварии.
Государственная полиция продолжает расследование. В рамках уголовного процесса также оценивались действия человека, который первым прибыл на место происшествия, сообщила газете Kas Jauns Avīze старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Гита Гжибовска. Мужчина снял на видео место трагической аварии, после чего в социальных сетях многие задавались вопросом: нужно ли ходить и снимать или сначала все-таки организовать помощь?
Позже программе 360TV Ziņas удалось связаться с автором видео. Он отверг обвинения в свой адрес: "А кто вызвал всех этих "скорых", "пожарных" и всех остальных? Это я их вызвал". На вопрос, сначала ли он снимал, а потом звонил в спасательные службы, мужчина ответил: "Сначала или потом - эти люди уже были обречены на смерть".
Читайте продолжение после рекламы
Мужчина утверждает, что отправил видео знакомым, но не публиковал его в социальных сетях. "Кто-то из знакомых, возможно, отправил его дальше, но говорят, что виноват я", - заявил он.
В Государственной полиции сообщили, что в ходе расследования установлено: в действиях этого человека отсутствуют признаки состава преступления.
Дискуссии после нападения собак
4 сентября этого года в Царникаве группа из 19 воспитанников детского сада в сопровождении воспитателя и помощника воспитателя отправилась на прогулку за пределы территории учреждения. Во время прогулки на детей напали две собаки, находившиеся без присмотра. Пострадали шестеро детей, двое из них были госпитализированы. Пострадал также один из педагогов, который пытался удержать собак, защищая детей. Государственная полиция начала уголовный процесс.
Вскоре в интернете появилось видео, на котором человек из автомобиля снимает нападение. Это вызвало дискуссии. В одной из публикаций в социальных сетях говорилось: "Мы видели видео, где человек, находясь в безопасности в автомобиле, снимает нападение собак вместо того, чтобы попытаться как-то помочь. Такое поведение не укладывается в голове. Можно было посигналить, попытаться перегородить собакам дорогу автомобилем... Просто снимать, пока воспитатели борются, чтобы защитить детей? Как можно быть настолько равнодушным?"
Читайте продолжение после рекламы
В комментариях, однако, отмечалось, что съемка может служить доказательством произошедшего. Возникал и другой вопрос: чем неподготовленный человек мог бы помочь в стрессовой ситуации? В данном случае полиция пока воздерживается от подробных комментариев относительно роли свидетеля: "На нынешнем этапе расследования мы не можем более подробно комментировать случай в Царникаве".
В полиции также сообщили, что по имеющимся записям в базах данных невозможно точно установить, в скольких случаях очевидцы снимали происходящее. При проверке данных по категории "Неоказание помощи" не было найдено ни одного случая, в котором упоминалась бы съемка или фотографирование.
Что говорят психологи
Какова мотивация людей, которые снимают или фотографируют аварии и другие трагические происшествия, а затем публикуют их в социальных сетях?
В психологии это можно объяснить так называемой диффузией ответственности - когда вокруг находятся другие люди, человеку может казаться, что кто-нибудь другой наверняка поможет. Доктор психологии Лейга В. Джероума в американском издании Psychology Today опубликовала исследование, в котором, в частности, затрагивается эта тема. По ее мнению, документирование кризисных ситуаций нередко становится заменой активной помощи, создавая психологическую дистанцию между очевидцем и происходящим.
Читайте продолжение после рекламы
Если материал публикуется, это может быть связано с желанием привлечь к себе внимание - шокирующий и необычный контент обычно вызывает больший интерес. Для других важно первым сообщить о случившемся или предупредить окружающих.
Но иногда срабатывает гораздо более простой механизм - телефон находится под рукой, и человек почти автоматически начинает снимать, не задумываясь о том, что в этот момент следует делать и как видео повлияет на людей, попавших в кадр.
Сам факт съемки и публикации видео еще не означает, что человеку безразлично происходящее. Гораздо важнее, помог ли он сначала или вызвал помощь и только потом взялся за телефон.
Важно!
Если человек стал очевидцем ДТП или другого происшествия, самое главное - не снимать происходящее, а действовать так, чтобы пострадавшим как можно быстрее оказали помощь и были устранены дальнейшие угрозы. Вместо съемки прежде всего следует сообщить об инциденте оперативным службам по единому номеру экстренной помощи 112, указав, где и что произошло, а также, если возможно, количество пострадавших. При необходимости и возможности следует оказать пострадавшим другую помощь.
Первые минуты после аварии или другого происшествия могут иметь решающее значение для жизни человека. Поэтому действия очевидца должны быть направлены прежде всего на вызов помощи и, если это возможно, ее оказание, а не на съемку происходящего.
Читайте продолжение после рекламы
Если человек не оказал помощь, может оцениваться вопрос его ответственности. При этом каждый случай рассматривается индивидуально: необходимо учитывать, не может ли попытка помочь привести к еще большему вреду - например, поставить под угрозу жизнь и здоровье самого помощника или других людей.
Уголовный закон предусматривает ответственность за неоказание необходимой и явно неотложной помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если виновный осознавал, что мог оказать помощь без серьезной опасности для себя и других людей, а неоказание помощи привело к смерти человека или другим тяжелым последствиям.