Смотрят на несчастье и снимают, но не спешат помогать. Можно ли наказать за такое поведение?

Позже программе 360TV Ziņas удалось связаться с автором видео. Он отверг обвинения в свой адрес: "А кто вызвал всех этих "скорых", "пожарных" и всех остальных? Это я их вызвал". На вопрос, сначала ли он снимал, а потом звонил в спасательные службы, мужчина ответил: "Сначала или потом - эти люди уже были обречены на смерть".