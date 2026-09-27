Никогда не заряжайте телефон в кровати: эксперты предупредили об опасности
Телефон, оставленный заряжаться под одеялом, может стать причиной пожара. Эксперты объяснили, какие признаки указывают на опасный перегрев аккумулятора и где безопаснее всего заряжать технику.
Заряжать телефоны, ноутбуки и другие устройства с аккумуляторами в кровати или на диване может быть опасно. Мягкая поверхность мешает охлаждению батареи, а в случае возгорания постельные принадлежности и мебель могут быстро загореться. По словам эксперта по технике безопасност Туули Таавет, небольшой размер телефона не означает, что он не представляет пожарной опасности. Даже компактный аккумулятор при неисправности способен быстро перегреться. Особенно опасны поврежденные литий-ионные аккумуляторы. Их возгорание может произойти внезапно и быть интенсивным, а потушить такой пожар бывает сложно из-за большого количества энергии, запасенного в батарее.
При этом сами по себе телефоны и ноутбуки при нормальной эксплуатации загораются редко. Риск существенно возрастает, когда одновременно присутствуют несколько факторов: поврежденный аккумулятор, неисправное или неподходящее зарядное устройство, плохая вентиляция, мягкая поверхность и зарядка без присмотра.
Кровать специалисты называют одним из наиболее неподходящих мест для зарядки. Одеяло или подушка могут перекрыть доступ воздуха и помешать охлаждению устройства, а постельное белье и матрас являются легковоспламеняющимися материалами. У ноутбуков мягкая поверхность также может закрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву.
Эксперты по безопасности советуют использовать только подходящее для конкретного устройства зарядное устройство. По возможности заряжать технику следует тогда, когда человек находится дома и не спит. Вокруг устройства должно оставаться достаточно свободного пространства для циркуляции воздуха.
Есть несколько признаков, при которых зарядку необходимо немедленно прекратить. Среди них необычно сильный нагрев устройства, вздутие аккумулятора, деформация корпуса, странный запах, дым, шипение или треск. Насторожить также должны заметно более медленная зарядка, чем обычно, слишком быстрая разрядка батареи и сильный нагрев зарядного устройства или кабеля.
Читайте продолжение после рекламы
Если устройство стало настолько горячим, что его неудобно держать в руках, лучше прекратить зарядку и убрать его подальше от легковоспламеняющихся материалов. Особенно опасен вздувшийся аккумулятор - его нельзя продолжать заряжать. Телефон, планшет или ноутбук безопаснее всего подключать к сети на твердой негорючей поверхности. Во время зарядки устройство не следует накрывать одеждой, одеялом или подушкой, а вентиляционные отверстия ноутбука должны оставаться открытыми.
Специалисты также советуют не использовать поврежденные кабели, расшатанные разъемы и зарядные адаптеры неизвестного происхождения.