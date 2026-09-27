Никогда не заряжайте телефон в кровати: эксперты предупредили об опасности

Заряжать телефоны, ноутбуки и другие устройства с аккумуляторами в кровати или на диване может быть опасно. Мягкая поверхность мешает охлаждению батареи, а в случае возгорания постельные принадлежности и мебель могут быстро загореться. По словам эксперта по технике безопасност Туули Таавет, небольшой размер телефона не означает, что он не представляет пожарной опасности. Даже компактный аккумулятор при неисправности способен быстро перегреться. Особенно опасны поврежденные литий-ионные аккумуляторы. Их возгорание может произойти внезапно и быть интенсивным, а потушить такой пожар бывает сложно из-за большого количества энергии, запасенного в батарее.