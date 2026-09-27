Какой обогреватель выбрать на зиму: чем отличаются модели и сколько они расходуют

Это универсальный вариант, если нужно поддерживать тепло в комнате, а не только быстро согреться рядом с прибором. Цена зависит от мощности и функций. Термостат помогает не перегревать помещение, хотя расход электричества все равно зависит от того, сколько тепла уходит через окна, стены и вентиляцию.