Какой обогреватель выбрать на зиму: чем отличаются модели и сколько они расходуют
Когда в квартире холодно, обогреватель кажется простым решением. Но одни модели быстро согревают человека рядом с прибором, другие постепенно нагревают комнату, а третьи удобнее использовать как основное отопление. Разница есть и в цене покупки, и в комфорте, и в расходе электричества.
Тепловентилятор: быстро согреет, но шумит
Тепловентилятор нагревает воздух и разгоняет его по комнате с помощью вентилятора. Он быстро создает ощущение тепла, поэтому подходит, если нужно ненадолго прогреть небольшое помещение или согреться у рабочего стола.
Обычно это один из самых недорогих вариантов при покупке. Но вентилятор шумит, поток горячего воздуха может быть неприятен, а после выключения прибор почти сразу перестает греть. Он также поднимает пыль, поэтому людям, чувствительным к ней, такая модель может не подойти.
Керамический тепловентилятор действует по тому же принципу, но в нем используется керамический нагревательный элемент. Слово "керамический" не означает, что прибор автоматически экономичнее: расход зависит прежде всего от мощности и времени работы.
Масляный радиатор: тихий и неторопливый
Внутри масляного радиатора нагревается масло, которое передает тепло корпусу. Прибор работает почти бесшумно и продолжает отдавать тепло некоторое время после выключения.
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Масляный радиатор подойдет для спальни или кабинета, если его нужно надолго оставить в одном месте. Но он тяжелый, медленно прогревает комнату, а корпус может сильно нагреваться. Тепло после выключения не делает его экономичнее: сначала прибору пришлось потратить электричество на нагрев масла.
Конвектор: для равномерного обогрева комнаты
Конвектор нагревает воздух. Теплый воздух поднимается, а более прохладный поступает снизу, поэтому в комнате постепенно возникает циркуляция. Конвекторы бывают переносными и настенными; многие модели оснащены термостатом и защитой от перегрева.
Это универсальный вариант, если нужно поддерживать тепло в комнате, а не только быстро согреться рядом с прибором. Цена зависит от мощности и функций. Термостат помогает не перегревать помещение, хотя расход электричества все равно зависит от того, сколько тепла уходит через окна, стены и вентиляцию.
Инфракрасный обогреватель: греет людей и предметы
Инфракрасный прибор направляет тепло на людей и предметы, а не сначала прогревает весь объем воздуха. Поэтому тепло можно почувствовать быстрее, особенно если находиться прямо перед прибором. Такой обогреватель бывает удобен у рабочего стола или в зоне отдыха.
При этом в стороне от прибора может оставаться прохладно. Инфракрасная модель не обязательно экономичнее других электрических обогревателей. Экономия возможна, если нужно обогреть только определенную зону, а не всю комнату. Для постоянного равномерного отопления она подходит не всегда.
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Газовый обогреватель: не для любой комнаты
Переносные газовые и керосиновые модели используют там, где нет электричества, например в специально оборудованных помещениях или на открытом воздухе. Для обычной квартиры это менее простой вариант: при сгорании топлива могут появляться угарный газ и другие загрязнители воздуха.
Использовать можно только прибор, предназначенный производителем для конкретного помещения, и строго по инструкции. Модели для улицы, палаток или гаража нельзя переносить в жилую комнату.
Сколько электричества потребляет обогреватель
Для примерного расчета мощность в киловаттах нужно умножить на часы работы. Например, прибор мощностью 2 киловатта за один час непрерывной работы потребит 2 киловатт-часа. Чтобы узнать стоимость, полученное число умножают на цену электричества по своему тарифу.
Если такой обогреватель работает восемь часов, максимальный расход составит 16 киловатт-часов. Однако модель с термостатом может периодически отключаться, когда достигнет заданной температуры. Поэтому реальный расход бывает ниже. Чем холоднее в комнате и хуже она удерживает тепло, тем чаще прибору придется включаться.
Делают ли обогреватели воздух сухим и вредным
Электрические обогреватели не сжигают топливо и сами по себе не "выжигают кислород". Но при нагревании воздуха без добавления влаги снижается его относительная влажность, поэтому может казаться, что в комнате стало суше. Если беспокоит сухость кожи или слизистых, следите за влажностью и проветривайте помещение. Не накрывайте обогреватель мокрой тканью.
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Основные риски электрических моделей связаны с ожогами, перегревом и пожаром. Обогреватель нужно ставить на устойчивую поверхность, держать подальше от занавесок, мебели и постельного белья, не накрывать и выключать, когда вы уходите из комнаты или ложитесь спать. Включать его рекомендуют прямо в настенную розетку, а не в удлинитель или сетевой фильтр.
Какой обогреватель выбрать
Для короткого обогрева подойдет недорогой тепловентилятор. Для длительного обогрева одной комнаты удобны конвектор или масляный радиатор. Если нужно согреть только себя, можно рассмотреть инфракрасную модель.
Если вы собираетесь пользоваться обогревателем каждый день всю зиму, сравните расходы с другими вариантами отопления. Тепловой насос дороже при покупке и установке, но может оказаться экономичнее в эксплуатации. А чтобы меньше тратить на любой обогрев, используйте его только в нужной комнате, не выставляйте чрезмерно высокую температуру и постарайтесь уменьшить потери тепла через окна и двери.