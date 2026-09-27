Яблоки в творожном тесте - простой рецепт для тех, кому надоела шарлотка

Добавьте 220 граммов муки, смешанной с разрыхлителем, и быстро замесите тесто. Оно должно быть мягким, податливым и слегка липким. Если тесто слишком липнет к рукам, понемногу подсыпьте оставшуюся муку. Долго вымешивать его не нужно. Соберите тесто в шар, накройте и уберите в холодильник на 20 минут.