Яблоки в творожном тесте - простой рецепт для тех, кому надоела шарлотка
Румяное творожное тесто, мягкое яблоко внутри и легкий аромат корицы - такая выпечка особенно хороша к чаю.
Что понадобится для яблок в творожном тесте
На 12 штук:
- Творог жирностью 5-9% - 200 граммов
- Сливочное масло - 100 граммов
- Пшеничная мука - 220-250 граммов
- Сахар - 3 столовые ложки.
- Ванильный сахар - 1 чайная ложка
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Соль - щепотка
- Яблоки среднего размера - 3 штуки
- Корица - ½-1 чайная ложка
- Яйцо для смазывания - 1 штука
- Сахарная пудра для подачи - по желанию
Подготовка займет около 25 минут, охлаждение теста - 20 минут, выпечка - 25-30 минут.
Как приготовить мягкое творожное тесто
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Творог разомните вилкой, а если он крупинчатый, протрите через сито. Смешайте его с маслом, двумя столовыми ложками сахара, ванильным сахаром и щепоткой соли.
Читайте продолжение после рекламы
Добавьте 220 граммов муки, смешанной с разрыхлителем, и быстро замесите тесто. Оно должно быть мягким, податливым и слегка липким. Если тесто слишком липнет к рукам, понемногу подсыпьте оставшуюся муку. Долго вымешивать его не нужно. Соберите тесто в шар, накройте и уберите в холодильник на 20 минут.
Как завернуть яблоки в тесто
Яблоки вымойте, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Кожицу можно оставить, но если она жесткая, лучше ее срезать. Оставшуюся столовую ложку сахара смешайте с корицей.
Разделите охлажденное тесто на 12 равных частей. На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую в лепешку толщиной около 4 миллиметров. Положите в центр четвертинку яблока, посыпьте небольшим количеством сахара с корицей, затем поднимите края теста и соедините над начинкой. Аккуратно защипните шов, чтобы получился закрытый пирожок.
Сколько выпекать яблоки в творожном тесте
Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите заготовки швом вниз, оставляя между ними несколько сантиметров. Смажьте взбитым яйцом и сделайте сверху небольшой надрез для выхода пара.
Читайте продолжение после рекламы
Выпекайте примерно 25-30 минут до золотистой корочки. Если четвертинки яблок крупные и твердые, может понадобиться еще 5-10 минут. Готовность начинки можно проверить деревянной шпажкой через надрез: она должна легко входить в яблоко. Если верх уже подрумянился, а начинка еще твердая, неплотно прикройте выпечку фольгой.
Дайте яблокам в тесте постоять 10-15 минут: внутри они гораздо горячее, чем снаружи. Затем при желании посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.