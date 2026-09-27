Можно ли одновременно получать пенсию и социальное пособие в Латвии
Пенсионеры в Латвии могут получать пенсию и некоторые социальные пособия одновременно. Но право на помощь зависит от общего дохода и материального положения домохозяйства. Рассказываем, на какие выплаты можно рассчитывать в 2026 году.
Какие выплаты можно получать вместе с пенсией
Основную социальную помощь в Латвии назначают самоуправления. К ней относятся пособие гарантированного минимального дохода (GMI) и жилищное пособие. Они предназначены для домохозяйств, которым не хватает средств на повседневные нужды или оплату жилья.
Пенсия учитывается как доход. Поэтому социальная служба смотрит не только на ее размер, но и на доходы других членов домохозяйства, расходы на жилье и другие обстоятельства. Пособие назначают, если после оценки выясняется, что домохозяйство соответствует установленным условиям.
Когда положено пособие GMI
В 2026 году порог гарантированного минимального дохода составляет 187 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 131 евро для каждого следующего. Если общий учитываемый доход домохозяйства ниже суммы этих порогов, социальная служба может назначить GMI. Размер пособия рассчитывают как разницу между суммой порогов и доходом домохозяйства.
Например, если пенсионер живет один и получает пенсию 170 евро, разница между порогом GMI в 187 евро и его доходом составляет 17 евро. Это только пример расчета: окончательное решение зависит от проверки всей материальной ситуации и документов.
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Как получить помощь на оплату жилья
Жилищное пособие могут назначить и в том случае, если человек не получает GMI. При расчете учитывают подтвержденные расходы на жилье - например, аренду, отопление, электричество, воду и вывоз мусора, - а также доходы всего домохозяйства. Для одинокого пенсионера при расчете применяют специальный коэффициент 2,1. Поэтому право на жилищное пособие зависит не только от размера пенсии, но и от счетов за жилье и других доходов.
А государственное социальное пособие можно получать вместе с пенсией?
Здесь важно не путать помощь от самоуправления с государственным пособием социального обеспечения. Его назначают, в частности, человеку пенсионного возраста, который не работает и не имеет права на государственную пенсию. Поэтому одновременно получать латвийскую пенсию и это государственное пособие обычно нельзя. Если человек получает пенсию из другой страны, размер пособия могут уменьшить на сумму этой пенсии или отказать в выплате, если иностранная пенсия равна пособию или превышает его.
Куда обращаться пенсионеру
Чтобы узнать, положена ли помощь, нужно обратиться в социальную службу самоуправления по месту жительства. Для оценки обычно подают заявление, сведения о доходах и выписки по счетам членов домохозяйства. Для жилищного пособия также понадобятся счета и документы, подтверждающие расходы и право пользоваться жильем. Основные пособия обычно назначают на три месяца, а домохозяйствам, в которых нет людей трудоспособного возраста, - на шесть месяцев.