Можно ли одновременно получать пенсию и социальное пособие в Латвии

Здесь важно не путать помощь от самоуправления с государственным пособием социального обеспечения. Его назначают, в частности, человеку пенсионного возраста, который не работает и не имеет права на государственную пенсию. Поэтому одновременно получать латвийскую пенсию и это государственное пособие обычно нельзя. Если человек получает пенсию из другой страны, размер пособия могут уменьшить на сумму этой пенсии или отказать в выплате, если иностранная пенсия равна пособию или превышает его.