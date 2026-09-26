Сколько на самом деле нужно проветривать квартиру осенью, чтобы не выстудить комнаты
Осенью хочется держать окна закрытыми, чтобы не выпускать тепло, но в душной квартире свежий воздух быстро становится необходимостью. Сколько минут достаточно, чтобы проветрить комнаты и не выстудить их?
Почему лучше проветривать быстро
Короткое интенсивное проветривание помогает заменить спертый воздух свежим. Особенно удобно открыть окна в разных комнатах одновременно, чтобы получился сквозняк: воздух быстрее пройдет через квартиру. Если открыть можно только одно окно, проветривайте по очереди комнаты и ориентируйтесь на ощущения - например, на духоту и запахи.
Такой подход советуют и специалисты по энергосбережению: в прохладную погоду окна рекомендуют открывать широко на несколько минут, а не оставлять надолго в откидном положении. Министерство окружающей среды Германии указывает, что зимой обычно достаточно 5-10 минут; латвийская Инспекция здравоохранения также рекомендует для учебных помещений полностью открывать окна, а не ограничиваться режимом микропроветривания. Для квартиры это не обязательный норматив, а практический ориентир.
Сколько раз в день открывать окна
Попробуйте проветривать комнаты утром и вечером, а также днем, если дома душно. Как ориентир можно взять два-три коротких проветривания в день. Но это не строгий график: если в квартире много людей, окна постоянно запотевают или вы готовили еду, свежий воздух может понадобиться чаще. Energy Saving Trust советует проветривать жилье как минимум два-три раза в день не менее пяти минут.
После душа, приготовления пищи или сушки белья на воздухе лучше отдельно убрать лишнюю влагу: включить вытяжку или ненадолго открыть окно. Если в ванной есть вытяжной вентилятор, Energy Saving Trust рекомендует оставлять его включенным примерно на 15 минут после душа.
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Выстудится ли квартира за десять минут
При коротком проветривании температура воздуха может ненадолго снизиться, но поверхности в комнате обычно не успевают сильно остыть. После закрытия окон они снова отдают тепло воздуху. Долгое микропроветривание, напротив, может постепенно охлаждать подоконник и стены возле окна, пока отопление продолжает работать.
Если на батарее есть термостат, на время проветривания можно уменьшить нагрев, а после закрытия окна вернуть привычную настройку. Если температуру отопления в квартире регулировать нельзя, просто не оставляйте окна открытыми дольше необходимого.
В ветреный или холодный день пяти минут может хватить. В теплый осенний день проветривание можно немного продлить. Не нужно добиваться ощущения холода: цель - обновить воздух, а не охладить комнату.
Что делать, если окна постоянно запотевают
Разовое запотевание после душа или готовки бывает обычным явлением. Но если вода регулярно собирается на окнах, появляется сырой запах или темные пятна, стоит проверить вытяжку и вентиляционные каналы и чаще удалять влажный воздух после бытовых занятий. Конденсат, видимая плесень и затхлый запах могут указывать на проблему с сыростью, которую одним открытым окном не всегда решить.