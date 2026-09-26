Сколько на самом деле нужно проветривать квартиру осенью, чтобы не выстудить комнаты

Попробуйте проветривать комнаты утром и вечером, а также днем, если дома душно. Как ориентир можно взять два-три коротких проветривания в день. Но это не строгий график: если в квартире много людей, окна постоянно запотевают или вы готовили еду, свежий воздух может понадобиться чаще. Energy Saving Trust советует проветривать жилье как минимум два-три раза в день не менее пяти минут.