Правда ли, что после 22:00 шуметь запрещено? Что говорит закон Латвии
Если за стеной шумят каждую ночь, терпеть это бесконечно не обязательно - но правила "после десяти шуметь нельзя" в Латвии нет. Разбираемся, в каких случаях можно вызвать полицию, что поможет подтвердить жалобу и почему одного звонка может оказаться недостаточно.
Есть ли в Латвии "часы тишины"
Распространенное представление о том, что после 22:00 или 23:00 любой шум запрещен, не соответствует общему правилу для соседей в многоквартирных домах. Конкретного времени, после которого в квартире должна соблюдаться абсолютная тишина, закон не устанавливает.
При этом намеренно громкая музыка, телевизор на высокой громкости, крики и шумные вечеринки могут быть расценены как нарушение общественного порядка - независимо от времени суток. По статье 11 закона об административных наказаниях за нарушение общественного порядка физическому лицу могут вынести предупреждение или назначить штраф до 500 евро. Решение принимает полиция с учетом обстоятельств конкретного случая.
Обычные бытовые звуки - например, шаги, детские игры или передвижение человека с ограниченной подвижностью - не означают правонарушения. Рижская муниципальная полиция указывает, что такие ситуации нельзя автоматически приравнивать к сознательному нарушению порядка.
Что делать, если шум повторяется
Если это безопасно, можно сначала спокойно поговорить с соседями: они могут не понимать, насколько хорошо шум слышен в другой квартире. Если разговор не помогает, сообщите о происходящем в муниципальную полицию своего самоуправления. Контакты местной полиции следует искать на сайте самоуправления. Если шум сопровождается угрозами или есть непосредственная опасность, звоните по номеру 112.
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Обращаться лучше, пока шум еще продолжается. Сообщите адрес, квартиру, если она известна, что именно происходит и как долго длится шум. Если патруль приехал, когда все уже стихло, все равно опишите ситуацию и попросите зарегистрировать обращение. Если после визита полиции шум возобновился, звоните повторно. Рижская муниципальная полиция поясняет, что после первого вызова сотрудники могут провести беседу, а повторное обращение поможет оценить, продолжается ли нарушение.
Как зафиксировать проблему
Записывайте даты, время начала и окончания шума, его характер и свои обращения в полицию. Если шум слышат другие жильцы, попросите их тоже сообщить об этом или дать пояснения. При подаче заявления укажите свидетелей, если они есть. В Рижской муниципальной полиции советуют сообщать точные сведения о каждом эпизоде и, по возможности, указывать других жителей дома, которым шум также мешал.
Запись на телефон может помочь описать происходящее, но не гарантирует штрафа: решение о том, достаточно ли доказательств, принимает полиция. Важно не пытаться проникать в чужую квартиру, угрожать соседям или отвечать шумом на шум - это может только осложнить ситуацию.
Если нарушитель снимает квартиру, можно письменно сообщить о проблеме владельцу жилья или управляющему домом. Это не заменяет обращение в полицию, но может помочь, если шум связан с нарушением правил проживания или условий договора аренды.
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Почему одного звонка может быть недостаточно
Для наказания недостаточно лишь того, что соседям мешал звук: полиция должна установить обстоятельства и наличие нарушения. Рижская муниципальная полиция отмечает, что при первом вызове сотрудники нередко ограничиваются беседой; если шум продолжается, важно сообщить об этом повторно. При этом штраф не назначается автоматически - каждый случай рассматривается отдельно.
В 2026 году Конституционный суд Латвии также признал, что действующих правил недостаточно для эффективной защиты жителей от чрезмерного развлекательного шума, например от заведений, работающих ночью. Суд обязал Сейм установить основные правила оценки и контроля такого шума не позднее 1 марта 2027 года. Это решение касается прежде всего развлекательного шума и не вводит для соседей новое универсальное время тишины.