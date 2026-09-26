Правда ли, что после 22:00 шуметь запрещено? Что говорит закон Латвии

Записывайте даты, время начала и окончания шума, его характер и свои обращения в полицию. Если шум слышат другие жильцы, попросите их тоже сообщить об этом или дать пояснения. При подаче заявления укажите свидетелей, если они есть. В Рижской муниципальной полиции советуют сообщать точные сведения о каждом эпизоде и, по возможности, указывать других жителей дома, которым шум также мешал.