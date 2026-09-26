Бесплатная консультация для каждого - в Латвии запустили новый проект юридической помощи

Если человек пока не уверен, подходит ли медиация для решения его спора, он сможет сначала получить консультацию о процедуре. Сторонам лично или дистанционно объяснят, как проходит медиация, какие преимущества она может иметь по сравнению с судебным процессом и сколько это стоит. После консультации стороны сами смогут решить, хотят ли участвовать в медиации.