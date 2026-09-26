Бесплатная консультация для каждого - в Латвии запустили новый проект юридической помощи
В Латвии стартовали два пилотных проекта, которые должны сделать юридическую помощь доступнее для жителей. Каждый человек сможет один раз бесплатно получить первичную юридическую консультацию независимо от доходов и имущественного положения. Людям с ограниченными финансовыми возможностями также будет доступна оплачиваемая государством медиация.
О запуске проектов на пресс-конференции рассказала координатор пилотного проекта юридической помощи, юрист бюро присяжных адвокатов CersJurkāns Инга Бите. Оба проекта уже начались, поэтому жители могут подавать заявки на юридические консультации и медиацию уже сейчас.
Бесплатная консультация для каждого
Первичная юридическая консультация доступна любому физическому лицу независимо от его доходов или имущественного положения. Получить ее можно по телефону, в формате видеосвязи, письменно или лично.
По словам Бите, такая помощь предназначена для ситуаций, когда у человека есть проблема, которую необходимо решить юридически, но ему не хватает знаний, чтобы понять, как именно это сделать.
Во время консультации юрист может помочь определить суть проблемы, объяснить права и обязанности человека, сроки обжалования и содержание документов, рассказать о возможных последствиях решений, а также помочь подготовить заявление.
Консультация будет длиться не более одного часа. Она не предусматривает представительство человека, подготовку сложных процессуальных документов или проведение узкоспециализированной юридической экспертизы. Однако человек сможет получить первоначальное объяснение ситуации и рекомендации относительно дальнейших действий.
Консультации также будут проводить студенты юридических вузов под контролем преподавателя или юриста.
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Личные консультации будут доступны в пяти городах Латвии - по одному дню в месяц в каждом городе. Информация о конкретном времени приема будет распространяться примерно за одну-две недели. Подать заявку и получить информацию о пилотных проектах можно будет по телефону или электронной почте.
Обратиться за консультацией можно по широкому кругу вопросов, включая семейное, трудовое, обязательственное и потребительское право, наследство и собственность, а также административные и социальные права.
Государство оплатит медиацию для некоторых жителей
Второй пилотный проект предусматривает консультации по медиации и государственную оплату самой медиации. При этом медиация не будет применяться к спорам, связанным с детьми, поскольку для таких конфликтов уже предусмотрена государственная оплачиваемая медиация.
Если человек пока не уверен, подходит ли медиация для решения его спора, он сможет сначала получить консультацию о процедуре. Сторонам лично или дистанционно объяснят, как проходит медиация, какие преимущества она может иметь по сравнению с судебным процессом и сколько это стоит. После консультации стороны сами смогут решить, хотят ли участвовать в медиации.
Медиация является добровольным процессом, в котором нейтральный и независимый сертифицированный медиатор помогает сторонам конфликта во время переговоров найти взаимоприемлемое решение. Сам медиатор решение вместо сторон не принимает.
В рамках пилотного проекта оплачиваемую медиацию можно будет использовать, например, при семейных, наследственных и трудовых спорах, конфликтах по вопросам собственности и совместной собственности, а также при простых спорах о долгах и других гражданско-правовых обязательствах.
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Государство оплатит медиацию, если хотя бы одна из сторон спора будет соответствовать установленным критериям. В частности, воспользоваться этой возможностью смогут люди со статусом малоимущего или нуждающегося домохозяйства, люди, полностью находящиеся на государственном или муниципальном обеспечении, а также лица, которые внезапно оказались в особой ситуации или материальном положении, существенно затрудняющем защиту своих прав.
Критериям также будут соответствовать домохозяйства, в которых доход каждого члена не превышает установленную в стране минимальную заработную плату.
Пилотные проекты продлятся до марта 2027 года. За это время будет оцениваться, насколько активно жители используют эти услуги, по каким вопросам им чаще всего требуются консультации, какие каналы связи для них удобнее, а в случае медиации - удается ли сторонам прийти к соглашению.
Для получения дополнительной информации о доступности консультаций или для того, чтобы задать юридический вопрос, жители могут связаться с координатором пилотного проекта, позвонив по бесплатному номеру 80700012 или написав по электронной почте на адрес jurists.ikvienam@gmail.com.
Информация о текущих местах, времени и других вариантах очных консультаций будет доступна на странице пилотного проекта в Facebook.