Морковь для торта, свекла для пирога: как превратить овощи в сладкое угощение
С наступлением более прохладной погоды мы все чаще выбираем сытные и согревающие блюда, важное место в которых занимают корнеплоды. Морковь, свекла и сельдерей хорошо известны в латвийской кухне, однако даже привычные овощи можно использовать гораздо разнообразнее - не только добавлять в супы или запекать в духовке, но и готовить из них десерты и чипсы, а также мариновать.
Тем, кто по-прежнему использует корнеплоды преимущественно для приготовления супов и рагу, Lidl предлагает путеводитель по корнеплодам с идеями, как разнообразить их использование в повседневном меню.
Морковь можно использовать и для десертов
Морковь - недорогой и универсальный овощ, который можно есть и как закуску с хумусом или различными соусами, и использовать для приготовления самых разных блюд - супов, салатов и рагу. Естественная сладость моркови особенно хорошо раскрывается в сочетании с медом, тимьяном, чесноком, тмином и паприкой. Морковь также часто используют в десертах: в США особенно популярен морковный торт, а в Индии - традиционный десерт "гаджар ка халва", который готовят из тертой моркови, молока, сахара и кардамона, уваривая их до получения сладкого блюда, похожего на пудинг.
Ярко-оранжевый цвет моркови придают содержащиеся в ней каротиноиды, включая бета-каротин, который организм может преобразовывать в витамин А, необходимый для нормального зрения, здоровья кожи и функционирования иммунной системы. В моркови также много клетчатки, которая способствует работе пищеварительной системы.
Морковь широко используется в азиатской кухне, в том числе для приготовления знаменитой моркови по-корейски. Это хрустящий, пряный салат из маринованной моркови с добавлением чеснока, кориандра, уксуса и других специй. Его можно приготовить в большем количестве и хранить в холодильнике почти неделю. Приготовленную таким образом морковь чаще всего подают в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам, но она также отлично сочетается с рисом и другими злаками.
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Свекла - не только для супов и салатов
Сладкая и яркая свекла летом используется для приготовления холодного супа, а с наступлением более прохладной погоды - в супах, салатах и различных овощных смесях. Без свеклы также трудно представить себе сельдь под шубой, которую часто подают к праздничному столу. Свекла содержит магний, калий, железо, фосфор, кальций и витамин C, поэтому является ценным компонентом сбалансированного питания.
Свеклу можно варить, но лучше готовить ее на пару, поскольку так в ней сохраняется больше питательных веществ. Приготовленная на пару свекла отлично подходит для супов, салатов и различных овощных смесей. Этот корнеплод также можно запекать в духовке, карамелизировать или готовить из него чипсы. При запекании особенно ярко раскрывается естественная сладость свеклы, поэтому она прекрасно гармонирует с козьим сыром и фетой, грецкими орехами, яблоками и зеленью. Свекла хорошо сочетается даже с шоколадом, поэтому из нее можно приготовить насыщенный шоколадный пирог.
Чтобы свекла хранилась дольше, ее можно мариновать. В процессе маринования она приобретает приятную кислинку, а благодаря добавлению различных специй можно получить разнообразные вкусовые сочетания. Маринованную свеклу можно использовать в салатах, подавать в качестве гарнира или есть как самостоятельную закуску.
Корень сельдерея может заменить соль
Обладающий выразительным вкусом и ароматом корень сельдерея - универсальный овощ, который можно есть как в сыром виде, так и варить, запекать или тушить. Он подходит для супов, рагу, запеканок, салатов, смузи и бульонов. Независимо от способа приготовления, корень сельдерея сохраняет ценные питательные вещества - витамины С и К, витамины группы B, а также калий, фосфор, кальций, магний и марганец.
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На кухне корень сельдерея может стать отличной альтернативой картофелю. Из него можно приготовить пюре, добавив чеснок, тимьян, розмарин или горчицу, а также нарезать ломтиками и запечь в духовке. Интересной особенностью этого корнеплода является возможность использовать его вместо соли - достаточно добавить в блюдо мелко нарезанный корень сельдерея.
Пастернак - более сладкая альтернатива картофелю и моркови
Пастернак все еще сравнительно редко встречается на кухнях жителей Латвии. Внешне он напоминает светлую морковь, но обладает более выразительным вкусом - сладковатым, слегка ореховым и ароматным. При термической обработке, особенно при запекании, пастернак становится еще слаще, поэтому его можно использовать в различных блюдах аналогично другим корнеплодам.
С пастернаком можно экспериментировать - нарезать его кусочками, добавить немного масла и запечь в духовке отдельно или вместе с другими овощами. Его также можно добавлять в супы и рагу или использовать для приготовления пюре. Пастернак - хорошая альтернатива картофелю, однако оба корнеплода прекрасно дополняют друг друга - из них, например, можно приготовить ароматный, слегка сладковатый суп-пюре.
Сладкий картофель - не только гарнир к мясу
Сладкий картофель, или батат, - очень универсален в применении. Его можно подавать не только в качестве гарнира к мясу или рыбе, но и добавлять в супы, рагу и салаты. Батат богат клетчаткой, витаминами А и С, а также антиоксидантами, а его естественная сладость придает новые вкусовые оттенки даже хорошо знакомым блюдам.
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Батат подходит и для любителей сладкого. Природная сладость и кремовая консистенция делают его отличной основой для десертов, например, из него можно приготовить брауни. Батат придает десертам сочность и нежность, а также позволяет получить насыщенную текстуру, используя меньше дополнительных жиров.