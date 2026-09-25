Морковь для торта, свекла для пирога: как превратить овощи в сладкое угощение

Свеклу можно варить, но лучше готовить ее на пару, поскольку так в ней сохраняется больше питательных веществ. Приготовленная на пару свекла отлично подходит для супов, салатов и различных овощных смесей. Этот корнеплод также можно запекать в духовке, карамелизировать или готовить из него чипсы. При запекании особенно ярко раскрывается естественная сладость свеклы, поэтому она прекрасно гармонирует с козьим сыром и фетой, грецкими орехами, яблоками и зеленью. Свекла хорошо сочетается даже с шоколадом, поэтому из нее можно приготовить насыщенный шоколадный пирог.