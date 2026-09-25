Какие специалисты в Латвии принимают без направления семейного врача
Не перед каждым визитом к специалисту нужно идти к семейному врачу за направлением. В Латвии к нескольким врачам можно записаться напрямую и получить консультацию за государственный счет. Однако для некоторых специалистов действуют условия, о которых стоит знать до записи.
Для государственной консультации обычно требуется направление семейного врача или другого специалиста. Исключение составляют специалисты прямого доступа. Национальная служба здравоохранения (НСЗ) разъясняет, к каким врачам можно обращаться самостоятельно и когда такая возможность зависит от заболевания.
К гинекологу и глазному врачу можно обращаться напрямую
Для посещения гинеколога или офтальмолога направление семейного врача не требуется. В перечне специалистов прямого доступа для них нет дополнительного условия о наличии конкретного диагноза.
Без направления также можно записать ребенка к педиатру и детскому хирургу. В список входит и нарколог, к которому обращаются за помощью по его профилю.
При этом для получения государственной услуги необходимо выбрать врача или учреждение, предоставляющее соответствующую помощь по договору с НСЗ, и записаться именно на государственный прием.
К некоторым специалистам направление не нужно только при определенных заболеваниях
К эндокринологу можно обращаться напрямую при сахарном диабете. Однако это не означает, что направление не понадобится при любой другой эндокринной проблеме. Например, заболевание щитовидной железы само по себе не дает такого основания.
Читайте продолжение после рекламы
К психиатру или детскому психиатру прямой доступ предусмотрен при психическом заболевании, указанном в правилах. К пульмонологу - в предусмотренных случаях, связанных с туберкулезом. Обычная жалоба на кашель сама по себе не означает, что государственная консультация пульмонолога доступна без направления.
К дерматовенерологу можно обращаться напрямую при инфекциях, передающихся половым путем, и других прямо перечисленных в правилах диагнозах. Это исключение не распространяется автоматически на все заболевания кожи. Например, для обычного государственного приема по поводу акне или розацеа, если нет другого основания для исключения, потребуется направление.
К онкологу-химиотерапевту прямой доступ предусмотрен при онкологическом заболевании в рамках установленного перечня диагнозов. При записи важно назвать причину обращения и уточнить, распространяется ли на конкретную ситуацию прием без направления.
Для инфекциониста предусмотрены отдельные условия
Без направления к инфекционисту можно обратиться при ВИЧ-инфекции или гепатите C. Также прямой доступ предусмотрен после положительного экспресс-теста на ВИЧ, гепатит B или C, выполненного в пункте профилактики ВИЧ, сотрудничающем с Центром профилактики и контроля заболеваний.
Еще одно основание - если человек является контактным лицом пациента с диагностированной ВИЧ-инфекцией, который получает лечение в стационаре. Эти исключения не распространяются автоматически на любые другие инфекционные заболевания.
Читайте продолжение после рекламы
Какие еще возможности есть для детей и беременных
В перечень специалистов прямого доступа входят спортивный врач Детской клинической университетской больницы и специалисты детского кабинета расстройств настроения. Условие о спортивном враче касается именно указанной больницы, а не любого специалиста этого профиля.
Отдельно предусмотрено обращение без направления к акушерке для получения помощи во время беременности и после родов в установленном порядке. Хотя акушерка не является врачом, для пациенток это еще одна возможность прямого обращения.
Детям до 18 лет не требуется направление и для посещения стоматолога, оказывающего государственные услуги по договору с НСЗ. Однако это не означает, что государство оплатит любые процедуры в любой частной стоматологии.
Без направления не означает бесплатно
Стандартная пациентская доплата за государственный прием специалиста составляет 4 евро. За отдельные обследования и процедуры могут быть предусмотрены дополнительные платежи, поэтому эта сумма не всегда будет полной стоимостью посещения. Некоторые пациенты освобождены от доплат, в том числе дети до 18 лет.
Читайте продолжение после рекламы
При записи необходимо уточнить, предлагают ли вам государственный или платный прием. Если консультация платная, действует прейскурант учреждения.
Прямой доступ не отменяет очередь
Даже если направление не требуется, на государственный прием может быть очередь. Пациент вправе выбрать другое учреждение, в том числе в другом городе: привязки к месту жительства или месту работы семейного врача нет.
Сравнить примерные сроки ожидания можно на сайте rindapiearsta.lv. Однако опубликованные сведения обновляются периодически и могут отличаться от ситуации на конкретный день. Ближайшую свободную дату следует уточнять в регистратуре.
На повторный прием новое направление требуется не всегда
Если в рамках одного заболевания человек несколько раз посещает одного и того же специалиста, повторное направление семейного врача не требуется. Это относится, например, к продолжению лечения и назначенному контрольному визиту, но не означает, что прежнее направление подходит для любых новых жалоб.
Читайте продолжение после рекламы
Кроме того, направления выдают не только семейные врачи, но и специалисты в рамках установленного порядка. Поэтому при назначении дальнейших консультаций стоит сразу спросить лечащего врача, какие направления он оформляет.