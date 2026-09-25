Какие специалисты в Латвии принимают без направления семейного врача

К дерматовенерологу можно обращаться напрямую при инфекциях, передающихся половым путем, и других прямо перечисленных в правилах диагнозах. Это исключение не распространяется автоматически на все заболевания кожи. Например, для обычного государственного приема по поводу акне или розацеа, если нет другого основания для исключения, потребуется направление.