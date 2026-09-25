Автоводители в Латвии совершают две ошибки в пробках, из-за которых попадают в аварии
В страховой компании ERGO в этом году до середины сентября было получено не менее 100 заявлений по КАСКО и OCTA в связи со столкновениями автомобилей в пробках. В большинстве случаев аварии происходили из-за слишком маленькой дистанции или невнимательности водителей, в том числе из-за использования телефона.
Из всех столкновений автомобилей в пробках, о которых в этом году сообщили ERGO, большинство, или 85%, приходится на случаи по OCTA, а 15% — на КАСКО. Число аварий из года в год остается примерно одинаковым, однако расходы на возмещение ущерба постепенно растут. Если в 2023 году средняя выплата за аварии в пробках составляла 1400 евро, то в этом году она достигла 1800 евро. За четыре года сумма увеличилась почти на 30%, чему в значительной степени способствовал рост стоимости ремонта автомобилей и запчастей.
"Мы наблюдаем, что аварии в пробках чаще всего происходят из-за недостаточной дистанции до движущегося впереди или стоящего автомобиля, неправильно выбранной скорости, а также из-за того, что водитель отвлекается и "зависает" в телефоне в ожидании начала движения. В более серьезных случаях и при более высокой скорости таким образом часто повреждаются несколько автомобилей, поскольку один удар сзади вызывает цепную реакцию и столкновение нескольких машин, находящихся впереди", — рассказывают страховщики.
Именно после такого цепного столкновения в этом году была выплачена крупнейшая страховая компенсация ERGO по OCTA за аварию в пробке — почти 20 000 евро. Один из водителей вовремя не оценил ситуацию впереди и не снизил скорость, в результате чего сзади врезался в стоявший в пробке автомобиль. От удара тот столкнулся со следующей машиной. Таким образом, в аварии были повреждены три автомобиля, а указанная компенсация была выплачена за ремонт третьей, стоявшей впереди машины.
Читайте продолжение после рекламы
Еще одной существенной причиной столкновений в пробках является невнимательность при перестроении. Пытаясь перейти в полосу, которая движется быстрее, водители нередко совершают маневр слишком резко, не убедившись в его безопасности.