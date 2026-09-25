Автоводители в Латвии совершают две ошибки в пробках, из-за которых попадают в аварии

Из всех столкновений автомобилей в пробках, о которых в этом году сообщили ERGO, большинство, или 85%, приходится на случаи по OCTA, а 15% — на КАСКО. Число аварий из года в год остается примерно одинаковым, однако расходы на возмещение ущерба постепенно растут. Если в 2023 году средняя выплата за аварии в пробках составляла 1400 евро, то в этом году она достигла 1800 евро. За четыре года сумма увеличилась почти на 30%, чему в значительной степени способствовал рост стоимости ремонта автомобилей и запчастей.