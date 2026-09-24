Можно ли сливать масло и другую еду в унитаз? Ответ сантехника удивляет
Фото: Pexel.com
Горячее масло быстро остывает в более холодных участках трубопровода и затвердевает, после чего прилипает к стенкам труб.
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Можно ли сливать масло и другую еду в унитаз? Ответ сантехника удивляет

Отдел информации

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Масло, жир и испорченная еда, попадающие в унитаз, могут стать причиной серьезных проблем с трубами и канализационной системой.

На первый взгляд может показаться, что вместе с большим количеством воды такие отходы без проблем уйдут в канализацию. Однако на самом деле все обстоит совершенно иначе.

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