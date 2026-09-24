С наступлением осени людей в Латвии предупредили об опасности, которой подвергается их жилье
С наступлением темного времени года количество тревожных сигналов, связанных с безопасностью жилья, в среднем увеличивается примерно на 10%, свидетельствуют наблюдения охранной компании Forus. Осенью и зимой безопасности имущества следует уделять повышенное внимание, поскольку темнота создает более благоприятные условия для злоумышленников.
Помните о сарае
Как отмечают эксперты по безопасности, осенью особое внимание следует уделять не только жилым домам и квартирам, но также гаражам, сараям, подвалам, дачам и другим объектам, которыми после окончания летнего сезона пользуются реже.
После окончания летнего сезона в гаражи и подсобные помещения убирают газонокосилки, триммеры, велосипеды, грили, садовую технику и инструменты. Общая стоимость такого имущества нередко достигает нескольких тысяч евро.
"Люди много думают о безопасности жилого дома, но порой забывают о сарае, гараже или подвале. Для преступника именно менее защищенное подсобное помещение может оказаться самым простым способом добраться до ценных вещей", — объясняют специалисты.
Forus рекомендует убедиться, что двери подсобных помещений надежно запираются, ценные вещи не видны снаружи, а при необходимости оборудовать такие помещения датчиками движения и магнитными датчиками открытия дверей.
Посмотрите на свой дом глазами постороннего
Одна из самых простых мер безопасности — критически оценить свою собственность снаружи.
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Видны ли с улицы ценные вещи? Полностью ли темно во дворе ночью? Можно ли незаметно подобраться к окнам или террасе? Так же хорошо защищены сарай и гараж, как и жилой дом?
Иногда заметного результата можно добиться с помощью сравнительно простых профилактических мер — например, качественного наружного освещения с датчиками движения.
Важную роль по-прежнему играют и соседи. Уезжая на несколько дней, рекомендуется договориться с надежным соседом, чтобы он присмотрел за домом. Переполненный почтовый ящик, долгое время невывезенные мусорные контейнеры или полностью темный дом на протяжении нескольких дней могут создать впечатление, что хозяев нет дома.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что населению Латвии сообщили о суровой реальности, связанной с качеством их жилья.