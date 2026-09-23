Этой зимой за новые шины придется заплатить больше. В чем причина?
Автомобилистам, которые этой осенью планируют приобрести новые зимние шины, не стоит откладывать покупку. На шины для легковых автомобилей, произведенные в Китае и других странах за пределами ЕС, уже введен антидемпинговый сбор, а в декабре ожидается еще один – антисубсидионный.
Последствия этого жители ощутят в первую очередь в бюджетном сегменте - шины станут дороже, а отдельные размеры и модели, подходящие для латвийской зимы, могут быть доступны в более ограниченном ассортименте, рассказывает старший торговый представитель по шинному сегменту компании Inter Cars Latvija Гундарс Лиекне.
Первая волна роста цен уже достигла рынка шин. С 8 июля этого года к шинам, произведенным в Китае, применяется антидемпинговая пошлина - для производителей, сотрудничавших с Европейской комиссией, она составляет 24,4 %, а для тех, кто не сотрудничал, - 45,3 %. Это касается шин, ввезенных в Европейский Союз после этой даты.
Однако на этом ценовое давление не закончится. С 9 декабря планируется ввести также налог на субсидии. Его точная ставка пока не известна, однако участники отрасли рассчитывают, что он может быть применен с обратной силой на 90 дней. Это означает, что дополнительные расходы могут коснуться и шин, ввезенных в Европейский Союз уже с сентября, а не только после принятия решения.
"Цены на шины уже изменились как из-за переноса производства и затрат на доставку, так и непосредственно под влиянием антидемпингового пошлины. Впереди еще антисубсидионный сбор, и, хотя его точная ставка пока неизвестна, это будет дополнительная сумма, которую придется уплатить за шины китайского производства", - поясняет представитель Inter Cars Latvija Гундарс Лиекне.
Больше всего подорожание почувствуют именно покупатели бюджетных шин
Новые затраты не затронут все шины одинаково. Наиболее значительный рост цен ожидается в сегменте бюджетных шин китайского производства - именно там, где латвийские покупатели чаще всего ищут наиболее выгодные предложения. По оценкам Inter Cars Latvija, бюджетные шины составляют примерно 60 % латвийского рынка шин. Поэтому эти изменения не будут проблемой узкой отрасли, а могут затронуть значительную часть автомобилистов.
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Это не означает, что каждый комплект шин подорожает именно в размере налоговой ставки. На конечную цену влияют также время закупки, страна-производитель, логистика, запасы продавца и конкуренция. Тем не менее общая тенденция ясна - самым дешевым китайским шинам будет все сложнее удерживать прежний уровень цен.
Может возникнуть дефицит шин, подходящих именно для латвийской зимы
В этом сезоне проблемой станет не только цена. В ответ на меры Европейского союза по защите торговли часть китайских производителей перенесла производство на заводы в других странах. Такая перестройка требует времени и сказывается как на ассортименте, так и на графиках поставок. "На рынке уже можно заметить, что отдельные размеры шин, виды протекторов и типы шин пока недоступны или их поставки задерживаются. Главная задача импортеров - перестроиться и найти другие решения по поставкам. Это краткосрочные трудности, связанные именно с этим зимним сезоном", - говорит Лиекне. Он добавляет, что в следующем году ситуация должна стабилизироваться, поскольку производители заявляют, что в долгосрочной перспективе производственных мощностей хватит.
Рынок Латвии, Эстонии и Скандинавии весьма специфичен, поскольку здесь востребованы шины из мягкой резины, или шины скандинавского типа, а также шипованные шины. В мировом масштабе это более узкая ниша, чем зимние шины европейского типа. При перенастройке производства заводы в первую очередь выполняют крупные заказы, поэтому модели, предназначенные для северного рынка, могут оказаться в конце производственной очереди.
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Дополнительные изменения ожидаются и в следующем году
С 1 января на импорт шин повлияет Регламент Европейского союза об ограничении вырубки лесов (EUDR) - станет обязательной информация о происхождении каучука, использованного в шинах. Если требуемого подтверждения не будет, товар не смогут растаможить и ввезти в Европейский Союз. Соответствующий сертификат на материал и соблюдение требований прослеживаемости увеличивают затраты, поэтому их влияние будет более ощутимо в следующем летнем сезоне шин.