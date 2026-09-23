Этой зимой за новые шины придется заплатить больше. В чем причина?

В этом сезоне проблемой станет не только цена. В ответ на меры Европейского союза по защите торговли часть китайских производителей перенесла производство на заводы в других странах. Такая перестройка требует времени и сказывается как на ассортименте, так и на графиках поставок. "На рынке уже можно заметить, что отдельные размеры шин, виды протекторов и типы шин пока недоступны или их поставки задерживаются. Главная задача импортеров - перестроиться и найти другие решения по поставкам. Это краткосрочные трудности, связанные именно с этим зимним сезоном", - говорит Лиекне. Он добавляет, что в следующем году ситуация должна стабилизироваться, поскольку производители заявляют, что в долгосрочной перспективе производственных мощностей хватит.