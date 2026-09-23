Простой рецепт красивой закуски - хрустящий хлеб с помидорами и зеленью
Хрустящий хлеб, сочные помидоры, немного красного лука, зелени и сладковатого бальзамического соуса - из самых простых продуктов получается закуска, которую не стыдно поставить и на праздничный стол. А готовятся такие бутерброды всего за 15-20 минут.
Что купить
Примерно на 8-10 небольших бутербродов понадобится:
- 1 небольшой багет или чиабатта
- 3 средних спелых помидора
- 1/4 небольшой красной луковицы
- небольшой пучок свежего базилика или петрушки
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. ложки оливкового масла
- бальзамический крем или бальзамическая глазурь
- соль
- свежемолотый черный перец
Как приготовить начинку
Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Если они очень сочные, лучше удалить часть семян и жидкости, иначе хлеб быстро размокнет.
Красный лук нарежьте максимально мелко. Его должно быть немного - здесь он нужен скорее для легкой остроты и хруста, а не как основной ингредиент.
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Базилик или петрушку мелко порубите. Соедините помидоры, лук и зелень, добавьте примерно столовую ложку оливкового масла, немного соли и черного перца. Перемешайте и оставьте на 5 минут.
Как подготовить хлеб
Багет нарежьте слегка наискосок ломтиками толщиной около 1,5-2 см.
Разложите на противне, слегка сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 5-7 минут. Хлеб должен подсохнуть и слегка подрумяниться, но внутри остаться не совсем сухим.
Можно сделать еще проще - поджарить ломтики на сухой сковороде или гриле с двух сторон.
Пока хлеб горячий, слегка натрите каждый кусочек разрезанным зубчиком чеснока. Сильно натирать не нужно - чеснок здесь должен только дать аромат.
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Собираем бутерброды
На каждый теплый ломтик положите щедрую ложку помидорной смеси. Старайтесь не брать слишком много жидкости со дна миски.
Сверху добавьте немного свежемолотого перца и полейте бальзамическим кремом тонкими полосками. Можно дополнительно капнуть совсем немного оливкового масла.
Подавать такие брускетты лучше сразу - пока хлеб остается хрустящим, а помидоры холодными и сочными.