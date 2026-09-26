Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам

Начало осени - подходящее время для подготовки кожи к холодам. Дерматолог рекомендует обратить внимание на питание, в том числе включать в рацион рыбу и ненасыщенные жирные кислоты. Она также напоминает о значении витамина D и советует перед его приемом сдать анализы. "Витамин А я рекомендую получать с пищей, например из моркови. При псориазе, акне или себорейном дерматите синтетические препараты витамина А назначает дерматолог, поскольку здесь важны индивидуальный подход и точная дозировка", - подчеркивает фармацевт.