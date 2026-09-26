Советы дерматолога и фармацевта: восстанавливаем кожу и готовимся к холодам
После лета кожа нередко начинает "сдавать позиции": появляются воспаления, сухость, покраснение, возвращаются акне, розацеа и дерматиты. Дерматолог-венеролог и специалист эстетической медицины Алена Соха и сертифицированный фармацевт Елена Бебре объясняют, какие ошибки осенью особенно вредят коже и как подготовить ее к холодам.
Акне - не только эстетическая проблема
Дерматолог отмечает, что осенью воспалительные процессы на коже могут усиливаться.
"Летом коже приходилось активно защищаться - сальные железы работали интенсивнее. В сочетании с потоотделением это может способствовать образованию слоя из кожного сала и пота, который закупоривает поры. Ситуацию также усугубляют интенсивное ультрафиолетовое излучение и недостаточный уход за кожей. Особенно это касается подростков и молодых людей, у которых появляются папулы и пустулы", - объясняет Алена Соха.
Акне может вызывать психологический дискомфорт, а также повышать риск появления воспалительных пятен и рубцов. Если на коже возникает много воспалительных элементов, усиливается жирный блеск и появляются прыщи, вероятно, речь идет об обострении акне. Первый шаг - правильное очищение лица.
Как ухаживать за кожей с акне
"Я рекомендую средства, доступные в аптеках, которые содержат альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты или салициловую кислоту в подходящей концентрации. Важно избегать абразивных скрабов, которые могут раздражать кожу и усиливать воспаление", - говорит Елена Бебре.
Для ухода подойдут мягкие дермокосметические средства с успокаивающими компонентами, например алоэ и ниацинамидом. При склонности к акне не рекомендуются продукты, содержащие спирт, масло какао, вазелин и другие тяжелые масла.
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Алена Соха отмечает: "Важно вовремя заметить, когда кожа уже не справляется с воспалением, и записаться к дерматологу. Акне необходимо лечить современными и эффективными медицинскими методами. Чем раньше начато лечение, тем лучше будет результат".
Розацеа и псориаз - главное не навредить
Розацеа чаще всего провоцируют солнце, жара и влажность, поэтому ее обострение может сохраняться и осенью. На лице появляется покраснение, ощущение жжения или жара, нередко становится заметна мелкая сосудистая сетка. Дерматолог советует обращаться к специалисту, не дожидаясь ухудшения симптомов. Для ухода необходимы мягкие и успокаивающие средства.
"Полезны продукты с аллантоином, пантенолом или пробиотиками. Кожу рекомендуется очищать два раза в день теплой водой, избегая мыла и средств с высокой концентрацией кислот. Для увлажнения стоит выбирать средства с керамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и центеллой", - говорит фармацевт.
Осенью также может обостряться себорейный дерматит, для которого характерны зуд кожи головы, перхоть и повышенная жирность волос. В качестве первого средства для уменьшения симптомов дерматолог рекомендует подобрать в аптеке подходящий шампунь. "Если же речь идет о псориазе, не занимайтесь самолечением. Сегодня у дерматологов есть много способов помочь пациентам, в том числе медикаментозная терапия и фототерапия", - подчеркивает Алена Соха.
Кожа сухая как пустыня
Начало осени - подходящее время для подготовки кожи к холодам. Дерматолог рекомендует обратить внимание на питание, в том числе включать в рацион рыбу и ненасыщенные жирные кислоты. Она также напоминает о значении витамина D и советует перед его приемом сдать анализы. "Витамин А я рекомендую получать с пищей, например из моркови. При псориазе, акне или себорейном дерматите синтетические препараты витамина А назначает дерматолог, поскольку здесь важны индивидуальный подход и точная дозировка", - подчеркивает фармацевт.
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Улучшить состояние кожи можно и без "магии"
Алена Соха отмечает, что одной из процедур, применяемых для улучшения внешнего вида кожи, является фототерапия, или фотоомоложение. Она может помочь уменьшить пигментацию, появившуюся за лето, и стимулировать выработку коллагена.
После лета Елена Бебре рекомендует выбирать средства с керамидами, гиалуроновой кислотой, глицерином, скваланом и пантенолом. В уход постепенно можно вводить ниацинамид, витамин C, азелаиновую кислоту и другие активные компоненты. При этом не стоит одновременно использовать слишком много активных средств. Чрезмерно интенсивный уход может раздражать кожу и ослаблять ее защитный барьер.