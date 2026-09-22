Начальник просит задержаться "на полчасика": когда это уже сверхурочная работа
"Надо только закончить одну задачу", "задержись минут на 20", "ответь вечером, это быстро" - на работе такие просьбы нередко воспринимаются как мелочь. Но с точки зрения латвийского трудового законодательства никакого бесплатного "запаса" после окончания рабочего дня не существует. Otkrito разобрался, когда лишние полчаса уже считаются сверхурочной работой, может ли начальник потребовать остаться без согласия сотрудника и сколько за это должны заплатить.
После окончания рабочего дня счет идет уже не "по доброй воле"
По состоянию на 2026 год Закон о труде Латвии определяет сверхурочную работу как работу, которую сотрудник выполняет сверх установленного для него нормального рабочего времени. В общем случае нормальное рабочее время не должно превышать восьми часов в день и 40 часов в неделю.
Если человек работает, например, с 8:00 до 17:00 с перерывом, не включенным в рабочее время, и начальник просит после 17:00 еще полчаса закончить отчет, провести звонок или решить рабочую проблему, эти дополнительные 30 минут уже могут быть сверхурочной работой. Такой пример в июне 2026 года приводил LV portāls: если рабочее время установлено с 8:00 до 17:00, работа после 17:00 считается сверхурочной.
Но в законе нет правила, согласно которому первые 15, 20 или 30 минут после окончания дня можно не учитывать. Работодатель обязан точно учитывать фактически отработанное время и отдельно фиксировать сверхурочные часы.
Просто попросить остаться недостаточно
Сверхурочная работа допускается, если работник и работодатель договорились о ней письменно. Государственная инспекция труда (Valsts darba inspekcija, VDI) разъясняет, что общего пункта в трудовом договоре в духе "работник согласен при необходимости работать сверхурочно" недостаточно. Соглашение должно заключаться тогда, когда возникает конкретная необходимость в сверхурочной работе.
VDI также указывала, что если работодатель устно требует работать сверхурочно, но затем не включает эти часы в учет рабочего времени и не оплачивает их, работник вправе отказаться выполнять такое устное распоряжение, сославшись на требования Закона о труде.
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Когда начальник все-таки может потребовать остаться
Закон предусматривает несколько исключительных ситуаций, когда письменное согласие работника заранее не требуется. Это возможно, если сверхурочная работа необходима из-за неотложных общественных нужд, для устранения последствий непреодолимой силы, аварии, случайного события или других чрезвычайных обстоятельств, а также для завершения срочной и заранее непредвиденной работы в установленный срок.
Обычная нехватка времени, привычка откладывать задачи на конец дня или систематически высокая загрузка сами по себе в этом перечне не указаны.
Если такая исключительная сверхурочная работа продолжается более шести дней подряд, работодателю в общем случае уже требуется разрешение VDI на ее дальнейшее выполнение.
Сколько должны заплатить за сверхурочный час
В общем случае за сверхурочную работу полагается не только обычная оплата отработанного времени, но и доплата не менее 100% установленной часовой или дневной ставки.
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Например, если часовая ставка составляет 10 евро, за сверхурочный час в стандартной ситуации работник получает обычные 10 евро за отработанный час плюс минимум еще 10 евро доплаты. Трудовым или коллективным договором может быть установлена и более высокая доплата.
Есть специальное исключение для отраслей, где действует отвечающее требованиям закона генеральное соглашение с существенно повышенной минимальной оплатой труда. В таком случае доплата за сверхурочную работу при определенных условиях может быть ниже 100%, но не ниже 50%.
Можно ли вместо денег дать выходной
Можно, но работодатель не может просто самостоятельно решить: "Сегодня поработай дольше, а когда-нибудь потом уйдешь пораньше".
Одновременно с соглашением о сверхурочной работе стороны могут договориться заменить доплату оплачиваемым отдыхом в количестве, соответствующем отработанным сверхурочным часам. То есть за час сверхурочной работы предоставляется час оплачиваемого отдыха.
По общему правилу такой отдых предоставляется в течение месяца после сверхурочной работы. При суммированном рабочем времени - в следующем учетном периоде, но не позднее трех месяцев. По соглашению сторон этот отдых также можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.
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Если трудовые отношения прекращаются до того, как человек воспользовался согласованным отдыхом, работодатель обязан выплатить соответствующую доплату за сверхурочную работу.
При суммированном рабочем времени правила другие
Если сотруднику установлено суммированное рабочее время, сам по себе длинный рабочий день еще не всегда означает наличие сверхурочных. Они определяются по итогам установленного учетного периода: сверхурочными считаются часы, отработанные сверх нормального количества рабочего времени за этот период.
Например, в одну неделю человек может проработать больше обычного, а в другую - меньше. Окончательный расчет производится с учетом всего периода. При этом и для суммированного времени существуют пределы: работника нельзя занимать более 24 часов подряд и более 56 часов в неделю.
А если человек работает неполный день
Если сотрудник трудится, например, четыре часа в день, пятый час работы не обязательно является сверхурочным в юридическом смысле.
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VDI разъясняет: работа сверх согласованного неполного времени, но в пределах нормального рабочего времени, не считается сверхурочной. Однако и привлекать сотрудника к такой дополнительной работе можно только на основании письменного соглашения между ним и работодателем. Сверхурочной она становится после превышения нормального рабочего времени.
Работодатель обязан записывать реальные часы
Работодатель обязан точно учитывать время, фактически отработанное каждым сотрудником, причем сверхурочные часы должны фиксироваться отдельно. Сам работник имеет право проверить этот учет лично или через своих представителей.
Поэтому ситуация, когда человек регулярно остается до 18:30, а в записях каждый день неизменно стоит восемь часов, не соответствует установленному законом принципу учета фактически отработанного времени.
Если подобная практика повторяется, полезно сохранять рабочие графики, письменные просьбы остаться, электронную переписку и другие данные, позволяющие установить фактическое время выполнения работы.
Если решить вопрос с работодателем не удается, обратиться в Государственную инспекцию труда можно через e-adrese, по электронной почте, обычной почтой или лично. Актуальный порядок подачи заявлений VDI обновила в августе 2026 года.