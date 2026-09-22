Начальник просит задержаться "на полчасика": когда это уже сверхурочная работа

Если человек работает, например, с 8:00 до 17:00 с перерывом, не включенным в рабочее время, и начальник просит после 17:00 еще полчаса закончить отчет, провести звонок или решить рабочую проблему, эти дополнительные 30 минут уже могут быть сверхурочной работой. Такой пример в июне 2026 года приводил LV portāls: если рабочее время установлено с 8:00 до 17:00, работа после 17:00 считается сверхурочной.