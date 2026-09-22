Ужин за полчаса - ароматный теплый салат из баклажанов и помидоров
Есть блюда, которые особенно хорошо совпадают с погодой. Когда за окном становится прохладнее, теплый салат из баклажанов и помидоров оказывается как раз кстати - готовится быстро, получается ярким по вкусу и вполне может заменить легкий ужин.
Ингредиенты на 2-3 порции
- баклажаны - 2 средних
- помидоры - 2-3 шт.
- красный лук - 1 небольшая головка
- чеснок - 1-2 зубчика
- петрушка или кинза - небольшой пучок
- оливковое или другое растительное масло - 3-4 ст. ложки
- лимонный сок - 1 ст. ложка
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
- сладкая паприка - 1/2 ч. ложки
- фета или брынза - 70-100 г, по желанию
Как приготовить
Баклажаны нарежьте крупными кубиками. Если они молодые и не горчат, предварительно солить их необязательно. Переложите баклажаны в миску, добавьте 1-2 столовые ложки масла, немного соли и паприки, хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду и обжаривайте баклажаны на среднем огне примерно 8-10 минут, периодически переворачивая. Они должны стать мягкими внутри и хорошо подрумяниться снаружи. При необходимости можно добавить еще немного масла, но не слишком много - баклажаны быстро его впитывают.
Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, помидоры - крупными дольками. Когда баклажаны будут почти готовы, добавьте к ним лук и готовьте еще 2-3 минуты. Лук должен слегка размягчиться, но сохранить текстуру.
Читайте продолжение после рекламы
Снимите сковороду с огня и сразу добавьте помидоры. Перемешайте - от тепла баклажанов они слегка прогреются, но не превратятся в соус.
Для заправки смешайте лимонный сок, измельченный чеснок, 1 столовую ложку масла, соль и черный перец. Полейте салат заправкой и добавьте рубленую зелень.
Если хочется сделать салат более сытным, сверху можно раскрошить фету или брынзу. Подавать лучше сразу, пока баклажаны остаются теплыми.