Ужин за полчаса - ароматный теплый салат из баклажанов и помидоров

Разогрейте сковороду и обжаривайте баклажаны на среднем огне примерно 8-10 минут, периодически переворачивая. Они должны стать мягкими внутри и хорошо подрумяниться снаружи. При необходимости можно добавить еще немного масла, но не слишком много - баклажаны быстро его впитывают.