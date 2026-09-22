Что должно быть в сумке на 72 часа - фармацевт назвала лекарства и вещи, которые могут понадобиться в экстренной ситуации
Знаете ли вы, какие лекарства и медицинские принадлежности должны быть в сумке на 72 часа и как адаптировать ее содержимое к потребностям вашей семьи? Как правильно хранить лекарства? И какие препараты стоит держать дома на случай непредвиденных ситуаций? Полезными советами делится клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.
Лекарства и медицинские принадлежности в сумке на 72 часа
Содержимое аптечки для сумки на 72 часа у каждой семьи будет разным - его следует подбирать с учетом конкретных потребностей. Например, важно учитывать, есть ли в семье дети или пожилые люди, каково состояние здоровья членов семьи и есть ли у них хронические заболевания, объясняет клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
В базовой аптечке для сумки на 72 часа должны быть:
- средства для уменьшения боли или высокой температуры, подобранные с учетом возраста, состояния здоровья и инструкции по применению;
- термометр;
- дезинфицирующие средства для обработки ран и перевязочные материалы - пластыри разных размеров, пластырь в рулоне, марлевые бинты и салфетки, а также пинцет, ножницы и одноразовые перчатки;
- средства при нарушениях пищеварения и диарее - например, активированный уголь в таблетках или капсулах, порошок или суспензия диосмектита, а также средства для регидратации - солевые смеси;
- успокаивающие средства;
- противоаллергические препараты;
- лекарства, которые врач назначил принимать ежедневно, а также препараты, необходимые при хронических заболеваниях;
- спасательное термоодеяло;
- средства гигиены - например, влажные салфетки, зубная щетка, зубная паста, мыло и другое.
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Если в семье есть дети, в аптечку необходимо включить препараты, соответствующие возрасту и весу ребенка, в подходящей лекарственной форме - например, сиропы, суспензии или свечи.
При хронических заболеваниях важно заранее запастись назначенными врачом лекарствами для постоянного приема, причем в достаточном количестве и с некоторым запасом, подчеркивает фармацевт.
Назначенные лекарства нужно приобретать заранее
Пациентам с хроническими заболеваниями важно помнить о необходимости своевременно приобретать назначенные врачом препараты, напоминает Илзе Приедниеце. Необходимое количество лекарств и возможный запас следует определять индивидуально, учитывая рекомендации врача, продолжительность терапии и состояние здоровья конкретного человека.
Даже если хронических заболеваний нет, в домашней аптечке рекомендуется держать средства, которые чаще всего могут понадобиться в повседневных непредвиденных ситуациях. Это уже упомянутые средства для обработки ран - дезинфекции и перевязки, обезболивающие и жаропонижающие препараты, средства от расстройств пищеварения, а также лекарства, используемые при простуде - при насморке, боли в горле и кашле.
Также пригодятся противоаллергические препараты для внутреннего и наружного применения, растительные успокаивающие средства в таблетках или каплях, содержащие, например, пустырник, валериану или боярышник. Из медицинских приборов наиболее актуальны термометр и тонометр. Полезно также иметь глазные капли.
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Содержимое домашней аптечки следует подбирать обдуманно, учитывая инструкцию по применению, возраст человека, состояние его здоровья, возможные противопоказания и другие одновременно принимаемые препараты. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с врачом или фармацевтом.
Как правильно хранить лекарства
Независимо от того, предназначены ли лекарства и медицинские принадлежности для домашней аптечки, сумки на 72 часа или других ситуаций, очень важно правильно их хранить, подчеркивает клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Условия хранения каждого препарата указаны производителем на упаковке и в инструкции. Лекарства необходимо хранить в недоступном и незаметном для детей месте, в оригинальной упаковке, в сухом помещении, защищая от прямых солнечных лучей и влаги.
Обычно препараты хранят при комнатной температуре до +25 градусов, однако некоторые лекарства необходимо держать в прохладном месте при +8...+15 градусах или в холодильнике при +2...+8 градусах. Поэтому всегда нужно проверять информацию на упаковке и в инструкции.
Важно учитывать и условия хранения после вскрытия упаковки или приготовления лекарства к использованию. Например, инсулин хранят в холодильнике при температуре +2...+8 градусов в оригинальной упаковке, и его нельзя замораживать. При этом начатый флакон можно хранить при комнатной температуре в течение того количества недель, которое указано на упаковке.
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Правильное хранение позволяет сохранить эффективность препарата до окончания срока годности.
Если человек ежедневно принимает лекарства, которые необходимо хранить в холодильнике, фармацевт советует заранее приобрести на случай непредвиденных ситуаций небольшой переносной холодильник с аккумулятором или специальную термосумку.
Аптечку нужно регулярно проверять и обновлять
Однако после того, как домашняя аптечка или аптечка для сумки на 72 часа собрана, о ней не стоит забывать, говорит Илзе Приедниеце.
Лекарства в домашней аптечке или сумке на 72 часа следует регулярно - как минимум два раза в год - пересматривать. Это необходимо как для пополнения запасов, так и для проверки срока годности, указанного на упаковке.
При проверке срока годности нужно учитывать и то, сколько препарат можно хранить после вскрытия. Например, детские жаропонижающие и обезболивающие суспензии нередко можно использовать в течение шести месяцев после открытия. Поэтому на коробке полезно записывать дату вскрытия.
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Важно помнить, что лекарство становится непригодным не только после истечения срока годности. Его также не следует использовать, если неизвестно его назначение, невозможно прочитать название, препарат хранился неправильно, изменились его внешний вид, запах или вкус либо повреждена упаковка.
К лекарствам должна прилагаться инструкция по применению, чтобы при необходимости можно было проверить, для чего и как именно используется препарат.
Просроченные и непригодные лекарства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Их следует сдавать в аптеку для надлежащей утилизации, чтобы не наносить вред окружающей среде.