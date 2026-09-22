Что должно быть в сумке на 72 часа - фармацевт назвала лекарства и вещи, которые могут понадобиться в экстренной ситуации

Даже если хронических заболеваний нет, в домашней аптечке рекомендуется держать средства, которые чаще всего могут понадобиться в повседневных непредвиденных ситуациях. Это уже упомянутые средства для обработки ран - дезинфекции и перевязки, обезболивающие и жаропонижающие препараты, средства от расстройств пищеварения, а также лекарства, используемые при простуде - при насморке, боли в горле и кашле.