Получили отказ от банка в кредите? Почему не стоит сразу откладывать покупку жилья
Треть, или 33 %, жителей Латвии, получивших отказ в ипотечном кредите за последние три года, отложили покупку жилья, в то время как 20 % полностью отказались от этой идеи, как показывают результаты опроса, проведенного исследовательскими агентствами Norstat и Bigbank. Однако отказ одного банка еще не означает, что ответ также будет отрицательным и в другом, поскольку кредитная политика банков и критерии оценки клиентов могут различаться.
Покупка жилья - одно из самых важных решений в жизни человека, поэтому отказ в ипотечном кредите может показаться концом давно лелеянной мечты. Однако "нет" от одного банка еще не означает, что другой не скажет долгожданное "да".
Многие по-прежнему ошибочно полагают, что все банки оценивают заявки на ипотечный кредит по одним и тем же критериям. Люди считают, что решение об отказе в предоставлении ипотечного кредита является окончательным, и прекращают поиски жилья. Хотя отказ создает психологический барьер, кредитная политика банков, их склонность к риску и подход к оценке ситуации на самом деле могут резко различаться. То, что одному банку кажется слишком рискованным, для другого может быть вполне приемлемым.
Если в одном отказали, то все откажут?
Решение банка о предоставлении ипотечного кредита никогда не принимается на основании одного фактора. При рассмотрении заявки банк учитывает ряд факторов, например, размер дохода клиента, стаж работы, имеющиеся обязательства, кредитную историю, представленные документы и выбранный объект недвижимости.
Опрос Bigbank, в котором приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет, выявил различные причины отказа в предоставлении кредита. Чаще всего респонденты упоминали недостаточный доход, но также отмечались слишком большие существующие кредитные обязательства, нерегулярные доходы и несоответствие рассматриваемого объекта недвижимости требованиям банка. Кроме того, именно то, какое значение банк придает каждому из этих факторов, чаще всего и определяет разницу между "да" и "нет".
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"Мнение о том, что после одного отказа ни один банк не предоставит кредит, неверно. Хотя все банки обязаны соблюдать принципы ответственного кредитования, их политика в отношении рисков и подход к рассмотрению заявок могут различаться. Поэтому фактор, который не позволяет одному банку предоставить финансирование, в другом может быть оценен иначе", — поясняет руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгарс Сургофтс.
Об этом свидетельствуют и результаты опроса: 15 % респондентов, получивших отказ, все же смогли получить финансирование, обратившись в другой банк.
Ситуации, в которых решения банков чаще всего могут различаться
Чем дальше от "стандартного" случая, тем выше вероятность того, что мнения банков будут расходиться.
Чаще всего решения банков расходятся, если:
- место работы сменили совсем недавно или стаж работы небольшой;
- доходы носят нерегулярный характер или их сложнее подтвердить — нередко это касается самозанятых лиц;
- в кредитной истории имеется просрочка по платежам;
- выбранный объект недвижимости находится в регионе, удалённом от Риги, является старым или требует существенного ремонта.
В первых двух случаях банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие стабильность доходов и способность клиента выполнять кредитные обязательства в долгосрочной перспективе. В третьем случае — одна задержка платежа в прошлом сама по себе может и не стать причиной отказа, однако имеющиеся на данный момент задолженности могут значительно снизить шансы на получение кредита.
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В свою очередь, в четвертом случае банк тщательно оценивает рыночную стоимость имущества и насколько оно подходит в качестве обеспечения кредита.
Что делать после отрицательного решения банка?
Если банк отклонил заявку, в первую очередь стоит выяснить точную причину отказа. Понять, что стало препятствием: уровень дохода, кредитная история, отсутствующие документы или оценка стоимости собственного имущества. Так можно определить дальнейшие шаги — нужно ли дополнить заявку или сначала привести в порядок свое финансовое положение.
В то же время стоит подать заявку в несколько банков. Это позволяет сравнить как решения банков, так и предлагаемые условия. Такой подход особенно важен в случаях, когда доходы или имущество клиента не соответствуют общепринятым стандартам.
Если причину отказа можно устранить, сначала стоит внести необходимые улучшения, а затем подать заявку повторно. Такой путь выбрали и 10 % опрошенных, которые после отказа сначала привели в порядок свои финансы, а затем повторно подали заявку на кредит. Поэтому первый отказ еще не означает, что о замысле об приобретении нового жилья нужно отказаться навсегда.