Получили отказ от банка в кредите? Почему не стоит сразу откладывать покупку жилья

Многие по-прежнему ошибочно полагают, что все банки оценивают заявки на ипотечный кредит по одним и тем же критериям. Люди считают, что решение об отказе в предоставлении ипотечного кредита является окончательным, и прекращают поиски жилья. Хотя отказ создает психологический барьер, кредитная политика банков, их склонность к риску и подход к оценке ситуации на самом деле могут резко различаться. То, что одному банку кажется слишком рискованным, для другого может быть вполне приемлемым.