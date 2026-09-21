Куда уходят пенсионные накопления после смерти человека и что можно оформить заранее
Фото: Otkrito
Пенсионные накопления в Латвии после смерти человека могут перейти наследникам, но правила зависят от пенсионного уровня.
Ваши права

Куда уходят пенсионные накопления после смерти человека и что можно оформить заранее

Елена Денисова

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Человек годами делает пенсионные взносы, но что происходит с этими деньгами, если он не доживает до пенсии? Otkrito разобрался, что происходит после смерти человека с деньгами на 1-м, 2-м и 3-м пенсионных уровнях и что стоит оформить заранее, чтобы накопления не пропали для семьи.

1-й пенсионный уровень наследовать нельзя

Первый пенсионный уровень - это государственная система, основанная на социальных взносах. Хотя для каждого человека рассчитывается пенсионный капитал, речь не идет о личном денежном счете, который после смерти можно разделить между наследниками.

Поэтому накопленный капитал 1-го пенсионного уровня как имущество не наследуется. Однако в определенных случаях на его основе рассчитывается пенсия по случаю потери кормильца для имеющих на нее право членов семьи. В частности, такая пенсия может полагаться детям умершего. Ее размер рассчитывается исходя из предполагаемой пенсии по старости умершего человека.

Уже назначенную государственную пенсию по старости также нельзя передать по наследству.

С пенсионным 2-м уровнем все иначе

Деньги, накопленные на втором пенсионном уровне, при определенных условиях можно передать другому человеку или оставить наследникам. Это правило действует, если участник 2-го уровня умирает до назначения ему пенсии по старости, в том числе досрочной.

Человек может заранее выбрать один из трех вариантов: перечислить капитал в специальный пенсионный бюджет государства, добавить его к накоплениям 2-го уровня конкретного человека либо передать его в наследство в порядке, установленном Гражданским законом. Свой выбор можно впоследствии менять.

Если выбран второй вариант, указать можно только одного человека. Причем на момент смерти владельца накоплений этот человек сам должен оставаться участником 2-го пенсионного уровня. Если он уже вышел на пенсию, умер или по другой причине не является участником системы, деньги будут наследоваться в обычном порядке согласно Гражданскому закону.

Что будет, если человек ничего не выбрал

Это один из самых важных моментов. Если владелец накоплений не зарегистрировал никакого решения о судьбе своего 2-го пенсионного уровня, после его смерти средства перечисляются в специальный государственный пенсионный бюджет.

Если у умершего были иждивенцы, эти деньги могут учитываться при расчете пенсии по случаю потери кормильца.

Зарегистрировать решение можно через услугу Государственного агентства социального страхования (VSAA) на портале Latvija.gov.lv, а проверить уже сделанный выбор - через справку "Informācija par pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla mantošanu". VSAA позволяет менять решение неограниченное количество раз - учитывается последнее зарегистрированное заявление.

В 2026 году действует минимальная сумма

С 1 января 2026 года накопления 2-го пенсионного уровня можно передать наследникам или добавить к пенсионному капиталу указанного человека только в том случае, если сумма составляет не менее 65,45 евро.

Если на момент смерти накоплено меньше 65,45 евро, деньги перечисляются в специальный пенсионный бюджет независимо от сделанного ранее выбора.

Наследникам может достаться не вся накопленная сумма

Из капитала 2-го уровня, накопленного до 31 декабря 2019 года, указанному человеку или наследникам передается 80%. Оставшиеся 20% поступают в специальный пенсионный бюджет. При этом капитал, накопленный начиная с 1 января 2020 года, передается в размере 100%.

Например, если весь капитал был сформирован уже после начала 2020 года, соответствующая наследуемая сумма не уменьшается по правилу 80/20.

Как наследник получает деньги

Если умерший выбрал наследование по Гражданскому закону, наследственное дело оформляется у присяжного нотариуса. Нотариус запрашивает у VSAA информацию о наличии и размере наследуемого пенсионного капитала.

После получения свидетельства о наследстве наследник может получить причитающуюся ему часть перечислением на банковский счет либо, если он сам участвует во 2-м пенсионном уровне, добавить эту сумму к собственному пенсионному капиталу.

По данным VSAA, если наследуемый капитал выплачивается на банковский счет, из него удерживается подоходный налог с населения. На действующей странице VSAA для 2026 года указана ставка 25,5%.

Обратиться за наследуемой частью накоплений можно в течение 10 лет со дня смерти человека. Если за это время наследники не потребуют деньги, они будут перечислены в специальный пенсионный бюджет. До этого момента капитал продолжает находиться под управлением выбранного умершим управляющего пенсионными средствами.

После выхода на пенсию правила меняются

Возможность оставить средства 2-го уровня наследникам в описанном выше порядке действует до назначения пенсии по старости.

Когда человек выходит на пенсию, он может либо присоединить накопленный капитал 2-го уровня к 1-му уровню для расчета государственной пенсии, либо использовать его для покупки полиса пожизненной пенсии у страховой компании.

После назначения государственной пенсии прежнее распоряжение о наследовании капитала 2-го уровня теряет силу. Неиспользованную часть государственной пенсии наследовать нельзя.

Исключение возможно при договоре страхования пожизненной пенсии. Если в договоре указан получатель выгоды, после смерти пенсионера выплаты могут продолжаться этому человеку в соответствии с условиями договора.

Накопления 3-го пенсионного уровня наследуются

Третий пенсионный уровень представляет собой добровольные частные накопления, и здесь правила для наследников значительно проще.

Закон предусматривает, что в случае смерти участника накопленный дополнительный пенсионный капитал выплачивается человеку, которого сам участник заранее указал в документах пенсионного фонда. Если такой человек не был указан, деньги получают наследники.

Банк Латвии также указывает - после смерти участника 3-го пенсионного уровня накопленный капитал выплачивается наследникам либо указанному участником получателю.

Темы

Банк ЛатвииТретий пенсионный уровеньПенсии и пособияВторой пенсионный уровеньГосударственное агентство социального страхования

Другие сейчас читают