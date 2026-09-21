Куда уходят пенсионные накопления после смерти человека и что можно оформить заранее

Если выбран второй вариант, указать можно только одного человека. Причем на момент смерти владельца накоплений этот человек сам должен оставаться участником 2-го пенсионного уровня. Если он уже вышел на пенсию, умер или по другой причине не является участником системы, деньги будут наследоваться в обычном порядке согласно Гражданскому закону.