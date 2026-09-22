Как приготовить капустные котлеты, чтобы они не разваливались и оставались сочными
Капустные котлеты - тот случай, когда из обычного кочана можно приготовить вполне самостоятельное блюдо. Снаружи они покрываются румяной корочкой, а внутри остаются мягкими и сочными.
Ингредиенты
На 10-12 небольших котлет:
- белокочанная капуста - 600 г
- репчатый лук - 1 шт.
- яйца - 2 шт.
- манная крупа - 4-5 ст. ложек
- мука - 2 ст. ложки
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
- растительное масло - для жарки
По желанию можно добавить немного укропа, петрушки, сушеного чеснока или щепотку паприки.
Как приготовить капустные котлеты
Капусту тонко нашинкуйте. Если она молодая и мягкая, достаточно слегка помять ее руками с щепоткой соли. Более плотную осеннюю или зимнюю капусту лучше положить в кастрюлю, залить небольшим количеством кипятка и проварить 5-7 минут.
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После этого воду нужно хорошо слить, а капусту немного остудить. Очень важно удалить лишнюю влагу - иначе масса получится жидкой, а котлеты будут разваливаться.
Лук мелко нарежьте. Его можно добавить сырым, но вкуснее предварительно обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.
Соедините капусту и лук, добавьте яйца, соль и перец. Всыпьте манную крупу и муку, тщательно перемешайте.
Оставьте массу примерно на 15 минут. За это время манка впитает лишнюю влагу и смесь станет заметно плотнее.
Если масса все еще слишком мягкая, добавьте еще одну ложку манки. Но не стоит пересыпать сухих ингредиентов - иначе готовые котлеты получатся плотными.
Как добиться румяной корочки
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и выложите их на хорошо прогретую поверхность. Жарьте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до уверенной золотистой корочки.
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После переворачивания огонь можно немного уменьшить. Если котлеты получились достаточно толстыми, накройте сковороду крышкой на 2-3 минуты - тогда внутри они точно успеют приготовиться и останутся сочными. Готовые котлеты лучше сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Что особенно важно
Главный секрет удачных капустных котлет - не оставить в капусте слишком много воды. Именно из-за лишней жидкости они чаще всего растекаются по сковороде или требуют слишком большого количества муки.
Еще один момент - не спешить жарить массу сразу после смешивания. 10-15 минут отдыха позволяют манке набухнуть, и формировать котлеты становится значительно проще.
Есть их вкуснее всего горячими, но и после остывания они остаются мягкими. На следующий день котлеты можно разогреть на сухой сковороде или в духовке - корочка снова станет более выраженной.