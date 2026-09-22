Как приготовить капустные котлеты, чтобы они не разваливались и оставались сочными
Фото: Otkrito
Капустные котлеты из простых продуктов - румяные снаружи и сочные внутри.
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Как приготовить капустные котлеты, чтобы они не разваливались и оставались сочными

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Капустные котлеты - тот случай, когда из обычного кочана можно приготовить вполне самостоятельное блюдо. Снаружи они покрываются румяной корочкой, а внутри остаются мягкими и сочными.

Ингредиенты

На 10-12 небольших котлет:

  • белокочанная капуста - 600 г
  • репчатый лук - 1 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • манная крупа - 4-5 ст. ложек
  • мука - 2 ст. ложки
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу
  • растительное масло - для жарки

По желанию можно добавить немного укропа, петрушки, сушеного чеснока или щепотку паприки.

Как приготовить капустные котлеты

Капусту тонко нашинкуйте. Если она молодая и мягкая, достаточно слегка помять ее руками с щепоткой соли. Более плотную осеннюю или зимнюю капусту лучше положить в кастрюлю, залить небольшим количеством кипятка и проварить 5-7 минут.

После этого воду нужно хорошо слить, а капусту немного остудить. Очень важно удалить лишнюю влагу - иначе масса получится жидкой, а котлеты будут разваливаться.

Лук мелко нарежьте. Его можно добавить сырым, но вкуснее предварительно обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.

Соедините капусту и лук, добавьте яйца, соль и перец. Всыпьте манную крупу и муку, тщательно перемешайте.

Оставьте массу примерно на 15 минут. За это время манка впитает лишнюю влагу и смесь станет заметно плотнее.

Если масса все еще слишком мягкая, добавьте еще одну ложку манки. Но не стоит пересыпать сухих ингредиентов - иначе готовые котлеты получатся плотными.

Как добиться румяной корочки

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты и выложите их на хорошо прогретую поверхность. Жарьте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до уверенной золотистой корочки.

После переворачивания огонь можно немного уменьшить. Если котлеты получились достаточно толстыми, накройте сковороду крышкой на 2-3 минуты - тогда внутри они точно успеют приготовиться и останутся сочными. Готовые котлеты лучше сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Что особенно важно

Главный секрет удачных капустных котлет - не оставить в капусте слишком много воды. Именно из-за лишней жидкости они чаще всего растекаются по сковороде или требуют слишком большого количества муки.

Еще один момент - не спешить жарить массу сразу после смешивания. 10-15 минут отдыха позволяют манке набухнуть, и формировать котлеты становится значительно проще.

Есть их вкуснее всего горячими, но и после остывания они остаются мягкими. На следующий день котлеты можно разогреть на сухой сковороде или в духовке - корочка снова станет более выраженной.

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