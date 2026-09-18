Семейный врач в отпуске: как пациенту в Латвии получить помощь, рецепт и больничный

В действующих правилах Кабинета министров №555 предусмотрена конкретная процедура: если отсутствие длится больше пяти дней, но не превышает двух месяцев, врач сообщает NVD сроки и письменно передает согласованную с заменяющим врачом информацию об условиях замещения. Эти пять дней относятся к порядку уведомления службы, а не к требованию для пациента ждать без помощи.