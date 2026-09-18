Семейный врач в отпуске: как пациенту в Латвии получить помощь, рецепт и больничный
Поднялась температура, закончились лекарства или понадобилась консультация, а семейный врач в отпуске. Ждать его возвращения нужно не во всех случаях: для пациентов должна быть организована замена. Рассказываем, какой порядок действует в Латвии в 2026 году, где искать другого врача и сколько стоит прием.
Кто должен позаботиться о замене
Семейный врач, работающий по договору с Национальной службой здравоохранения (NVD), должен организовать замещение на время своего отсутствия. Пациентам необходимую помощь оказывает другой семейный врач, который согласился заменить коллегу.
В действующих правилах Кабинета министров №555 предусмотрена конкретная процедура: если отсутствие длится больше пяти дней, но не превышает двух месяцев, врач сообщает NVD сроки и письменно передает согласованную с заменяющим врачом информацию об условиях замещения. Эти пять дней относятся к порядку уведомления службы, а не к требованию для пациента ждать без помощи.
Объявления об отпуске недостаточно
В практике должна быть доступная для пациентов информация о том, кто принимает вместо отсутствующего врача. Как разъясняет NVD, ее можно разместить на двери или информационном стенде. Необходимо указать имя и фамилию заменяющего врача, адрес, время приема и телефон.
Поэтому, обнаружив закрытый кабинет, проверьте объявление. Если заранее узнали об отпуске, уточните контакты замены у сотрудников практики. Перед поездкой к другому врачу лучше позвонить и объяснить, какая помощь нужна.
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Нужно ли переходить к другому семейному врачу
Перерегистрироваться ради временной замены не требуется. Правила отдельно предусматривают ситуацию, когда человек остается пациентом своего семейного врача, но обращается к его заместителю. Для принимающего врача он считается временным пациентом, которому необходимо обеспечить соответствующие медицинские услуги.
Сколько стоит прием у заменяющего врача
При обращении к официальному заместителю в рамках государственной системы действует такое же пациентское софинансирование, как при посещении своего семейного врача:
- до 65 лет - 2 евро;
- с 65 лет - 1 евро.
Для пациентов, освобожденных от него, действуют предусмотренные льготы. Сам факт отпуска вашего врача не превращает прием у его заместителя в частную консультацию по полной цене.
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Что делать, если закончились лекарства
Если во время отпуска врача понадобился рецепт, сначала свяжитесь с практикой и указанным заместителем. Выписка рецептов, в том числе на компенсируемые лекарства, входит в работу семейной практики. При обращении полезно подготовить названия препаратов, дозировки и имеющиеся назначения, чтобы объяснить, какое лечение вы получаете.
Но рецепт не выдается автоматически по просьбе пациента: медицинский работник должен оценить назначение и соблюдать условия выписки конкретного препарата.
Кто поможет вечером или в выходные
Если помощь нужна вне рабочего времени семейного врача и состояние не позволяет ждать, в Риге и других крупных городах можно обратиться к дежурному врачу. Он принимает независимо от того, у какого семейного врача зарегистрирован человек.
Дежурный врач оценивает состояние пациента и при необходимости вправе выписать рецепт или открыть больничный. Адреса и расписание размещены на сайте NVD: перед поездкой стоит проверить, где и в какие часы ведется прием.
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Если нужен медицинский совет при несложном заболевании, работает консультативный телефон семейных врачей 66016001. По опубликованному NVD расписанию, звонки принимают по рабочим дням с 17:00 до 8:00, а в выходные и праздники - круглосуточно.
При угрозе жизни нужно звонить 113. Потеря сознания, опасное кровотечение или внезапная слабость одной стороны тела - ситуации, в которых нельзя тратить время на поиск заместителя.
Куда обращаться, если замены нет
Если информация о заместителе отсутствует или врач ушел в отпуск, не организовав замену, NVD призывает сообщать об этом по бесплатному телефону 80001234.
При обращении стоит назвать своего семейного врача, адрес практики и описать проблему: нет объявления, невозможно связаться с заместителем или не удается получить необходимую помощь.