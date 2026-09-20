Почему мы забываем, зачем пришли в другую комнату - у этого странного сбоя есть объяснение
Наверняка такое случалось почти с каждым: вы встаете с дивана, уверенно идете в другую комнату, переступаете порог - и внезапно понимаете, что совершенно не помните, зачем пришли. Через несколько секунд цель может всплыть в памяти снова. Ученые давно изучают этот феномен, и у него даже есть название - эффект дверного проема.
На первый взгляд кажется, что мозг просто на секунду "завис". Но исследователи связывают происходящее с тем, как память разделяет нашу жизнь на отдельные события.
Мы воспринимаем окружающий мир не как один непрерывный поток. Мозг постоянно разбивает происходящее на небольшие эпизоды: разговор, приготовление ужина, работа за компьютером, поход в другую комнату. В научной литературе такие переходы называют границами событий.
Что происходит, когда мы переступаем порог
Дверной проем может стать для мозга сигналом: один эпизод закончился, начинается другой. В этот момент мозг обновляет текущую "модель события" - информацию о том, где мы находимся, что происходит вокруг и чем мы сейчас занимаемся. То, что относилось к предыдущему эпизоду, не исчезает из памяти, но может на некоторое время стать менее доступным.
Поэтому ситуация выглядит примерно так: человек сидит в комнате и думает, что нужно взять зарядку. Цель находится в рабочей памяти. Он встает, идет в спальню, проходит через дверь - окружающая обстановка резко меняется, мозг обновляет контекст, и первоначальное намерение уже не находится "на поверхности".
Результат знаком многим: стоишь посреди комнаты и пытаешься понять, зачем сюда пришел.
Читайте продолжение после рекламы
Это проверяли экспериментально
Один из наиболее известных экспериментов провели исследователи во главе с психологом Габриэлем Радвански.
Участники перемещались по виртуальному пространству, брали предметы и переносили их из одного места в другое. Когда во время движения им приходилось проходить через дверной проем, вспомнить недавно полученную информацию становилось сложнее, чем при перемещении на сопоставимое расстояние внутри одной комнаты.
Подобный эффект наблюдался не только в виртуальной среде, но и при перемещении в реальном пространстве.
Исследования последних лет продолжают изучать этот механизм. В работе 2026 года 90 человек перемещались по пятикомнатному зданию в виртуальной реальности. В условиях без дополнительных отвлекающих заданий исследователи снова обнаружили эффект дверного проема.
Дверь здесь не главное
Подобные границы могут возникать при самых разных изменениях ситуации - например, когда заканчивается одна сцена фильма и начинается другая, меняется тема разговора или человек переключается с одной задачи на другую. Даже изменение внутренней цели или эмоционального состояния может влиять на то, как мозг разделяет события в памяти.
Читайте продолжение после рекламы
Но зачем мозгу система, из-за которой мы забываем?
Если бы все происходящее непрерывно оставалось одинаково активным в рабочей памяти, количество информации быстро стало бы огромным. Разделение жизни на эпизоды помогает мозгу структурировать опыт и не смешивать совершенно разные ситуации.
Более того, границы событий способны не только мешать воспоминанию в конкретную секунду, но и помогать долговременной памяти. Эксперименты показывали, что распределение информации между отдельными событиями в некоторых условиях улучшает последующее запоминание.
Получается небольшой парадокс: тот же механизм, из-за которого человек на несколько секунд забывает, зачем пришел на кухню, помогает мозгу упорядочивать огромное количество происходящего вокруг.
Как реже забывать, зачем вы куда-то пошли
Если нужно сделать что-то конкретное, полезно удерживать цель активной во время перехода. Например, перед тем как встать, мысленно или вслух сформулировать действие: "Иду за зарядкой".
Читайте продолжение после рекламы
Можно также связать намерение с заметным ориентиром или сразу записать его, если дело важное. Такие приемы снижают зависимость от короткой и уязвимой рабочей памяти.
И главное - если подобное иногда происходит, само по себе это не свидетельствует о проблемах с памятью. Кратковременная потеря цели при смене контекста наблюдается и у здоровых людей и укладывается в известные механизмы работы памяти.