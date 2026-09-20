Почему мы забываем, зачем пришли в другую комнату - у этого странного сбоя есть объяснение

Дверной проем может стать для мозга сигналом: один эпизод закончился, начинается другой. В этот момент мозг обновляет текущую "модель события" - информацию о том, где мы находимся, что происходит вокруг и чем мы сейчас занимаемся. То, что относилось к предыдущему эпизоду, не исчезает из памяти, но может на некоторое время стать менее доступным.