За 5 лет до пенсии: где и как посмотреть предварительный размер выплат

До этого срока можно проверить, сколько у вас накоплено в 1-м пенсионном уровне, какие социальные взносы зарегистрированы, какой страховой стаж учтен, есть ли стаж до 1996 года, а также сколько накоплено во 2-м пенсионном уровне. Например, справка по 1-му уровню показывает пенсионный капитал, сформированный из зарегистрированных взносов с 1996 года и проиндексированный в установленном порядке.