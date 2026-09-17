За 5 лет до пенсии: где и как посмотреть предварительный размер выплат
До выхода на пенсию еще несколько лет, но узнать примерный размер будущей выплаты можно уже сейчас. В Латвии для этого не нужно самостоятельно высчитывать стаж и пенсионный капитал - данные можно бесплатно получить через электронные услуги Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Где посмотреть прогноз пенсии
На портале Latvija.gov.lv среди услуг VSAA доступна справка Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru - информация о прогнозируемом размере пенсии по старости.
Важно, что такая справка становится доступна не раньше чем за пять лет до достижения пенсионного возраста. В ней указывается предварительный размер пенсии на предполагаемую дату выхода на пенсию.
В 2026 году общий пенсионный возраст в Латвии составляет 65 лет, а для получения пенсии по старости страховой стаж должен составлять не менее 20 лет.
Что еще стоит проверить
Даже если до пенсии больше пяти лет и прогноз пока недоступен, на Latvija.gov.lv можно посмотреть информацию о капитале первого пенсионного уровня, социальных взносах и страховых периодах с 1996 года. Эти данные позволяют проверить, учтены ли годы работы и уплаченные за человека социальные взносы.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельно можно запросить выписку со счета второго пенсионного уровня. В ней отображаются внесенные суммы, накопленный капитал и операции со средствами. При этом последние взносы могут появляться в выписке с задержкой.
Особенно важно проверить стаж до 1996 года
Если человек работал до 1996 года, стоит отдельно проверить информацию о зарегистрированном трудовом стаже за этот период. Данные могут быть неполными, если подтверждающие документы ранее не были представлены Государственному агентству социального страхования.
Если каких-то периодов не хватает, в VSAA можно подать подтверждающие документы - например, трудовую книжку, архивные справки или другие документы, подтверждающие периоды, которые могут учитываться в страховом стаже.
Сумма, которую показывает VSAA за несколько лет до пенсии, является прогнозом, а не уже назначенной пенсией. До момента выхода на пенсию человек может продолжать работать и накапливать пенсионный капитал, поэтому окончательная сумма может измениться.
Чем отличается информация, которая видна раньше, и только за 5 лет до пенсии?
Читайте продолжение после рекламы
Разница принципиальная: раньше вы видите отдельные данные, из которых потом будет рассчитываться пенсия, а за пять лет до пенсионного возраста VSAA уже дает именно прогноз самой ежемесячной пенсии.
До этого срока можно проверить, сколько у вас накоплено в 1-м пенсионном уровне, какие социальные взносы зарегистрированы, какой страховой стаж учтен, есть ли стаж до 1996 года, а также сколько накоплено во 2-м пенсионном уровне. Например, справка по 1-му уровню показывает пенсионный капитал, сформированный из зарегистрированных взносов с 1996 года и проиндексированный в установленном порядке.
А справка, которая становится доступна не раньше чем за пять лет до пенсионного возраста, называется Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru - "Информация о прогнозируемом размере пенсии по старости".